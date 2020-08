Straubing: Vermisster Mann ist in der Donau ertrunken

Die Polizei in Niederbayern hat erneut ein Todesopfer in der Donau zu beklagen: Der 27-jährige Mann, der seit dem frühen Montagabend vermisst wurde, ist am Freitagmittag tot aufgefunden worden.

Stand-up-Paddler fand die Leiche

Ein Stand-up-Paddler, der auf der Donau unterwegs war, entdeckte die Leiche. Sie hatte sich an einer Boje auf Höhe der Einmündung Allachbach verfangen. Wasserwacht und Kräfte der Feuerwehr zogen den toten Mann aus dem Wasser.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Beamte der Straubinger Kriminalpolizei konnten schnell feststellen, dass es sich bei dem Toten um den vermissten 27-jährigen Mann aus Straubing handelte. Bislang gibt es laut Polizei keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung bzw. ein Einwirken Dritter am Tod des Mannes.

Der Mann war offenbar guter Schwimmer

Der Mann galt nach Angaben eines Freundes als guter Schwimmer. Ein Arbeitskollege des Mannes hatte am Montagabend Passanten auf sich aufmerksam gemacht, nachdem sein Freund beim gemeinsamen Bad in der Donau, in der Nähe des Dammwegs, in Not geraten und untergegangen war.

Seit Ende Juli bereits fünf Menschen in der Donau ertrunken

Trotz einer sofort eingeleiteten großangelegten Suche konnte der Mann nicht mehr gefunden werden. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt die Straubinger Kripo in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Straubing. In Niederbayern sind seit Ende Juli bereits fünf Menschen in der Donau ertrunken. Ein Mann ertrank in einem Badeweiher nahe Wallersdorf (Lkr. Dingolfing-Landau).