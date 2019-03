Straubing Tigers freuen sich auf heiße Phase der Saison

Die Mannschaft wird auch in der kommenden Spielzeit in größten Teilen zusammenbleiben. In den letzten Monaten und Wochen haben wichtige Spieler wie Travis James Mulock, Stefan Loibl, Jeff Zatkoff und Jeremy Williams ihre Verträge verlängert. Tigers Trainer Tom Pokel ist stolz auf sein Team in dieser heißen Phase.

"Ja sie sind motiviert und waren immer so. Das ist der erste und wichtigste Schritt in einem Team, der Charakter, die Harmonie, die Einstellung und die Mischung. Die Gruppe ist eine sehr gute Einheit, sie kämpfen und opfern sich füreinander." Tom Pokel, Trainer Straubing Tigers

Der Fokus liegt laut Pokel jetzt aber erst auf den beiden Spielen gegen Wolfsburg und Ingolstadt am Freitag und Sonntag. Sollten sich die Straubing Tigers in der Tabelle noch an Ingolstadt vorbei auf den sechsten Rang schieben, wären sie direkt für das DEL-Viertelfinale qualifiziert. Mit einem Saisonabschluss auf Rang sieben, müssten die Straubinger ab 6. März in die erste Playoff-Runde starten. Nach aktuellem Tabellenstand würde es dann zum bayerischen Derby gegen die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg kommen.