Straubing: Schon 60 Verletzte nach Ammoniak-Austritt

Die Verletztenzahl musste nach dem Austritt von Ammoniak im Straubinger Eisstadion nach oben korrigiert werden: Wie die Polizei mitteilt, sind 60 Menschen verletzt worden. Die Zahl wird noch weiter steigen, heißt es.

Ammoniak verursacht Augen- und Atemwegsreizungen

Die Verletzten - darunter auch Feuerwehrmänner - klagen vorwiegend über Augen- und Atemwegsreizungen. Eine nahe liegende Schule wurde evakuiert. 118 Schüler mussten das Schulgebäude verlassen und klagen zum Teil ebenfalls über Beschwerden. Die Schüler wurden in andere Schulen im Stadtgebiet gebracht. Etwa 80 Anwohner mussten ebenfalls ihre Wohnungen verlassen.

Straubinger sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Es wird weiterhin gebeten die abgesperrten Bereiche zu meiden und diese großräumig zu umfahren. Die Anwohner der Straubinger Innenstadt sollen ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Außerdem sind laut Polizei folgende Straßen und Plätze für den Verkehr gesperrt: - Geiselhöringer Straße ab Kreisverkehr - Regensburger Straße komplett - Gartenstraße komplett - Sperrung am Stadtgraben – Einfahrt Theresienplatz - Westtangente ab Einmündung Meginhardstraße - Am Hagen: Ostseite ab Spitaltor In der Innenstadt riecht es stark nach Ammoniak.

Spezialfirma ist auf dem Weg

Nach bisherigen Erkenntnissen ist bei Bauarbeiten auf der Eisfläche des Eisstadion eine Leitung beschädigt worden. Danach strömte Ammoniak aus. Zwar konnte die Feuerwehr den Ammoniak-Zufluss unterbrechen. Laut Polizei tritt jedoch das in der Leitung befindliche Ammoniak weiterhin aus. Eine Spezialfirma soll in Kürze am Unglücksort eintreffen und sich darum kümmern.

Ammoniak kann lebensgefährlich sein

Das Gas kann beim Einatmen höherer Konzentrationen lebensgefährliche Verätzungen in der Lunge sowie an Haut und Augen verursachen. Ammoniak ist ein wichtiger Grundstoff in der chemischen Industrie, zudem wird es - wie in Straubing - oft als Kältemittel verwendet.