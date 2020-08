30.07.2020, 13:03 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Straubing: Rund 200 Schausteller wollen Weihnachtsmärkte retten

In vielen Städten Ostbayerns steht bereits fest, dass es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte geben wird. Das ist ein Problem für die Schausteller: Ihnen fehlen auch schon die Einnahmen aus den Volksfesten. In Straubing formiert sich nun Widerstand.