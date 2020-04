Straubing rätselt über hohe Corona-Infektionszahlen

Straubing hat sich in den letzten Wochen zu einem Zentrum der Corona-Epidemie entwickelt. 235 Fälle verzeichnet das Robert Koch-Institut am Mittwoch im Stadtgebiet. Umgerechnet auf 100.000 Einwohner wären das fast 500 Fälle, was deutschlandweit einen negativen Spitzenplatz bedeutet.

Straubing: Platz neun in Deutschland

Umgerechnet auf die Einwohnerzahl belegt die Stadt mittlerweile bei der Anzahl der Covid-19-Fällen laut Zahlen des Robert Koch-Instituts den neunten Rang in ganz Deutschland. Vor Ort rätseln die Behörden, wie es dazu gekommen ist. Aktuell habe man keine Anhaltspunkte, warum gerade die Stadt Straubing derzeit so stark vom Corona-Virus betroffen ist, sagt Stadt-Sprecher Christian Kirschner. In Niederbayern ist nur der Landkreis Rottal-Inn proportional noch stärker betroffen.

Kaum Anhaltspunkte

Mögliche Gründe würden derzeit untersucht, sagt Kirschner. Die Stadt hat dafür auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel um Unterstützung gebeten. Auch das örtliche Gesundheitsamt soll die Hintergründe untersuchen. Noch gebe es aber kaum Anhaltspunkte. So gibt es derzeit beispielsweise keine Anzeichen, dass in Straubing die Ausgangsbeschränkungen weniger strikt befolgt werden als in anderen Städten. "Wir haben nicht das Gefühl, dass hier etwas vernachlässigt wird", sagt Christian Kirschner.

Spekulation: Starkbierfest habe das Virus ins Rollen gebracht

Eine weitere mögliche Erklärung wäre ein Starkbierfest Anfang März in der großen Fraunhofer Halle der Stadt. Dass sich das Virus hier verstärkt verbreitet habe, sei aber im Moment nur Spekulation, sagt Kirschner. Eine andere Erklärung könnte sein, dass in Straubing mehr getestet werde, als in anderen Städten und Landkreisen und somit einfach mehr Fälle erkannt worden sind als anderswo. Hier fehlen aber Vergleichszahlen zu anderen Kommunen, so die Stadt.

Auch mehr Corona-Todesfälle in Straubing

Allerdings werden in Straubing auch mehr Todesfälle in Folge einer Covid-19-Erkrankung gezählt. Mit insgesamt 13 Fällen (Zahlen des Robert Koch-Institut, Stand Mittwoch, 15.04.) ist die Zahl relativ hoch. Zum Vergleich: In den größeren Städten Landshut (5) und Regensburg (3) sind deutlich weniger Menschen gestorben. Der Grund hierfür könnte in der Altersstruktur der Straubinger Fälle liegen. Statistisch gesehen sind hier laut den Robert-Koch-Institut-Daten im Vergleich zu anderen Kommunen viele ältere Männer betroffen, ausgerechnet die Bevölkerungsgruppe mit dem größten Risiko. Die Behörden vor Ort haben deshalb begonnen in Senioren-Pflegeeinrichtungen die Bewohner durchgehend zu testen. Erste Ergebnisse würden hier auf zusätzliche Infektionen hindeuten, sagt Kirschner.

Weitere Erkenntnisse zur Situation in Straubing sollen in den nächsten Tagen folgen.