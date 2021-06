Straubing: Kein Gäubodenfest, dafür Klavier für alle

Türkis, pink, gelb - das Klavier mitten am Straubinger Stadtplatz ist ein bunter Farbklecks und ein echter Hingucker. Corona-konform mit Desinfektionsspender und Papiertüchern ist es noch dazu. An der Klaviergarage klebt ein Zettel: "Spiel mich!" ist darauf zu lesen. Eine Einladung zum Spielen für alle, die am Klavier in Straubing vorbeikommen.

Lustige Idee mit erstem Hintergrund

Eine lustige Idee - aber mit einem ernsten Hintergrund, wie Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) sagt:

"Zum einen ist es die Chance, wirklich wieder Lebensfreude in die Städte zurückzubringen. Zum anderen wollen wir damit sichtbar machen, wie wichtig Kultur für unser gemeinsames Leben ist. Wir haben das schmerzlich vermisst." Markus Pannermayr, Oberbürgermeister Straubing

Straubing ohne Gäubodenfest - dafür mit "Sommer der Möglichkeiten"

Konzerte, Theater - auf alles musste während der Pandemie verzichtet werden. Obwohl große Veranstaltungen wie Bürger- oder Volksfeste in diesem Jahr noch nicht stattfinden können: Mit dem Klavier kehrt ein Hauch von Kultur wieder zurück nach Straubing. "Wir haben uns entschieden, in diesem Sommer nicht darüber zu diskutieren, was nicht geht. Sondern wir haben uns Gedanken gemacht, was geht", so Pannermayr.

Ein Sommer der Möglichkeiten, so das Motto von Straubing. Mit kleinen Hinguckern, wie dem Piano, sollen die Menschen wieder Freude am Alltag haben.

Klavier für alle mit großer Resonanz

Aber: Nehmen sie die Einladung zum Klavierspielen an? Der 17-jährige Julius Hubl wagt sich an die Tasten: "Es ist da gestanden: 'Spiel mich'. Ja, das lädt dazu ein. Ich habe schon ein paar Leute darauf spielen gehört, da habe ich mir gedacht, dann traue ich mich auch."

Es muss nur einer den Anfang machen, und schon trauen sich die Menschen. Da wird Walzer gespielt, aber auch Stücke von Celine Dion oder Yesterday von den Beatles. Aber nicht nur Musikprofis wagen sich ans Piano. Auch die kleinen Besucher drücken die Tasten und wollen einfach nur die Klänge hören.