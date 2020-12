Straubing hat wohl einziges Impfzentrum mit Kunst

Das Straubinger Impfzentrum ist wohl deutschlandweit die einzige Corona-Impfstation, die den Impfenden Kunst bietet. 42 ostbayerische Künstler präsentieren 81 Werke im Impfzentrum Am Hagen in Straubing. Die Idee dazu hatte Alfred Dick, Mitglied der Gemeinschaft Bildender Künstler Straubing (GBK). Der Vorsitzende der GBK, Erich Gruber, war davon begeistert, ebenso der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU).

Bunte Kunstwerke an grauen Container-Wänden

Jetzt hängen von den grauen Container-Wänden im Impfzentrum leuchtend rote Objekte, bunte Leinwände, Kunststoffrohrkunst, Holzskultpuren und Plastiken. "Wir bringen damit in einen Raum, der eigentlich kunstfern ist, Kunst hinein", so Gruber. Man könne dadurch Menschen erreichen, die normalerweise nichts mit Kunst zu tun haben und jetzt damit während der Wartezeit oder während des Impfens konfrontiert und überrascht werden. "Es entsteht ein sogenannter Aha-Effekt: Was ist da los, was ist das? Den Menschen werden die Augen und Sinne geöffnet. Das ist das Interessante, da schauen wir, was das für Reaktionen ergibt", so Gruber. Die Kunst soll die Menschen auch während der Wartezeit im Container ablenken, so der GBK-Vorsitzende, "von Ängsten, Sorgen – dass man einfach Momente hat, wo man wegtaucht mit seinen Gedanken".