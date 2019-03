Seit Wochen wird in Straubing wegen des Freigangs eines Patienten des Bezirkskrankenhauses (BKH) vor rund drei Wochen diskutiert. Jetzt stellt sich heraus: Der Patient durfte nicht nur einmal begleitet nach draußen, sondern vier Mal. Das hat der Bezirk Niederbayern dem BR bestätigt.

Versprechen des Bayerischen Sozialministeriums gebrochen

Das sorgt besonders in der Stadt Straubing für Kritik. Denn, wie es vom Bezirk Niederbayern heißt, ist das Behandlungskonzept der Forensik in Lerchenhaid seit ihrer Gründung 1986 darauf ausgerichtet, keine Lockerungen vorzunehmen, also keine Freigänge zu erlauben. Darauf hat sich auch die Stadt Straubing verlassen. Das Versprechen des Bayerischen Sozialministeriums damals bei der Gründung und der Erweiterung der Klinik müsse eingehalten werden, so die Stadt.

Patient wollte Freigänge in Straubing

Wie der Bezirk Niederbayern auf Anfrage mitteilt, werden Patienten, die als "lockerungsreif" eingestuft werden, eigentlich in ein anderes Klinikum verlegt. Beispielsweise ins Bezirksklinikum Mainkofen, wo Ausgänge erlaubt sind. Der seit März 2002 untergebrachte Patient wurde bei einer Überprüfung als "lockerungsreif" eingestuft. Wie es vom Bezirk Niederbayern heißt, widersprach er der vom BKH Straubing beantragten Verlegung nach Mainkofen und stellte den Antrag auf Erlassen einer einstweiligen Anordnung, das BKH Straubing zu verpflichten, ihn in Form von begleiteten Ausgängen außerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung zu lockern. Er sei nach Sachverständigengutachten nämlich "lockerungsreif".

Landgericht Regensburg verpflichtete BKH zu Freigängen in Straubing

Das Landgericht Regensburg verpflichtete durch eine einstweilige Anordnung vom 01.02.2019 das BKH, dem Patienten Vollzugslockerungen in Form von begleiteten Ausgängen außerhalb des Klinikgeländes zu gewähren. Wie es heißt, konnte der Patient "aus besonderen Gründen des Einzelfalls" nicht mehr in das Bezirksklinikum Mainkofen zur Durchführung der Lockerung verlegt werden. Auf Nachfrage, was diese besonderen Gründe seien, heißt es vom Bezirk Niederbayern gegenüber dem BR, dass hierüber keine näheren Auskünfte erteilt werden können aus Datenschutzgründen.

Ähnliche Entscheidungen sollen künftig verhindert werden

Wie der Bezirk Niederbayern mitteilt, werde jetzt mit der Fachaufsicht, dem Amt für Maßregelvollzug, sowie dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung abgestimmt, wie weitere ähnliche Entscheidungen verhindert werden können und wie das Konzept ausgestaltet werden kann, dass Lockerungen nach Außen in Straubing weiterhin ausgeschlossen bleiben.