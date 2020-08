Straubing-Bogen: Nach Fußballspiel 30 Menschen in Quarantäne

Nach einem Fußball-Testspiel befinden sich derzeit im Landkreis Straubing-Bogen rund 30 Personen in Quarantäne. Das teilte das Landratsamt Straubing-Bogen mit.

Rund 30 Personen betroffen

Wie es heißt, nahm ein Spieler an dem Fußballspiel in der Region am 9. August teil, der – wie jetzt bekannt wurde - positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Daraus ergeben sich zahlreiche Kontaktpersonen aus der eigenen und der gegnerischen Mannschaft, insgesamt rund 30 Personen.

Kontaktpersonen müssen sich testen lassen

Diese Kontaktpersonen wurden vom Gesundheitsamt Straubing-Bogen angewiesen, sich in häusliche Isolation zu begeben und sich testen zu lassen. Bei dem Fußballspiel handelt es sich um das Testspiel der beiden A-Klassen-Teams FC Alburg und RSV Parkstetten.