Straubing-Bogen: Kommunalpolitiker bereits gegen Corona geimpft

Mehrere Kommunalpolitiker aus dem Landkreis Straubing-Bogen sind bereits gegen Corona geimpft worden, darunter der Landrat des Landkreises Straubing-Bogen, Josef Laumer (CSU). Sie alle begründen den frühzeitigen Impfschutz auf BR-Anfrage mit ihren Aufgaben bei Rettungsdiensten und im Katastrophenschutz.

Landrat Josef Laumer bereits Mitte Januar geimpft

Landrat Josef Laumer wurde am 12. Januar geimpft, bestätigte ein Sprecher des Landratsamtes dem BR. Er sei an dem Tag zwei Mal kontaktiert worden. Beim ersten Mal habe er abgelehnt, beim zweiten Mal habe er sich für die Impfung im Straubinger Impfzentrum entschieden. Die Begründung: Sonst verfalle der Impfstoff. Außerdem gebe es eine Anweisung vom Ministerium, Listen zu erstellen mit kurzfristig verfügbaren Personen. Als Landrat ist Laumer auch Leiter des Katastrophenschutzes - in dieser Position habe er die Impfung beim zweiten Mal auch angenommen. Das Straubinger Tagblatt berichtete zuerst darüber.

Geimpfte Bürgermeister in Oberschneiding und Konzell

Auch der Bürgermeister von Oberschneiding, Ewald Seifert (CSU), und der Bürgermeister von Konzell, Hans Kienberger (CSU), wurden bereits geimpft. Das bestätigten beide auf BR-Anfrage. Hans Kienberger wurde am 14. Januar geimpft, da er aktive Einsatzkraft beim BRK sei, wie er sagt. "Ich fahre Einsätze zur Erstversorgung. Ich bin der erste am Patienten, arbeite am Patienten." Außerdem habe er als Rettungskraft Vorbildfunktion für die anderen Ehrenamtlichen: "Wenn ich mich nicht impfen lasse, was macht dann der Rest? Ich würde mich wieder impfen lassen."

Ewald Seifert, Bürgermeister und aktiver Feuerwehrmann, erklärte im BR-Gespräch, dass er einen Anruf vom Altenheim bekommen hätte, Impfdosen seien übrig geblieben. Seifert wurde vom Heimleiter gefragt, ob er sich impfen lassen würde und ob er noch Mitarbeiter oder Ehrenamtliche kenne, die sich ebenfalls impfen lassen würden. "Im Haus war es zwiegespalten - einige wollten sich nicht impfen lassen, andere schon", so Seifert. "Ich hatte keine Stunde Zeit zum Überlegen und Impfwillige zu suchen."

Seifert spricht von einem schnellen Anruf des Heimleiters, von einer großen Eile. Er habe sich auch aus dem Grund impfen lassen, weil er sich Sorgen gemacht habe, dass es Impfungen gibt und zu wenige mitmachen. "Deswegen habe ich nicht gezögert mich impfen zu lassen." Seifert hätte sich gewünscht, "dass sich die Spitzen unseres Landes impfen hätten lassen, als Vorbilder."

Bürgermeister von Rattiszell auch geimpft

Eine BR-Recherche ergab, dass auch Manfred Reiner (Freie Wähler), der Bürgermeister von Rattiszell, geimpft wurde. Auf seiner Facebook-Seite ist deutlich auf dem Profilbild der Schriftzug "Ich bin geimpft" zu erkennen. Auf BR-Anfrage bestätigt Reiner, dass er Ende Januar geimpft wurde. Die Begründung: "Ich bin Hauptamtlicher im Rettungsdienst beim BRK. Ich fahre Einsätze. Als Mitarbeiter des Rettungsdienstes habe ich Priorität 1." Die Impfung habe laut Reiner nichts mit seinem Amt als Bürgermeister zu tun, sondern als hauptberuflicher Rettungsassistent.