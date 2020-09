Straubing: Auto brennt in Tiefgarage aus

In Straubing hat in der Nacht auf Freitag in einer Tiefgarage ein Auto gebrannt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden zunächst alle Bewohner aus dem Gebäude gebracht. Vier Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden ambulant versorgt.

Schadenshöhe liegt bei 150.000 Euro

Es bestand aber keine Gefahr, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergreifen könnte, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern zum BR. Auch ringsum parkende Autos wurden beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 150.000 Euro. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.