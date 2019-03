Derzeit läuft ein Feuerwehreinsatz im Eisstadion am Hagen in Straubing. Wie ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk sagte, läuft derzeit eine Evakuierung. Rund 75 Anwohner der Frauenbrünnlstraße und Am Essigberg werden in die Turnhalle der St. Wolfgangschule in die Regensburger Straße gebracht. Der Evakuierungsbereich wird aktuell erweitert, wie es von der Polizei heißt: Hinzu kommen Anwesen am westlichen Kinseherberg bis Anwesen Stadtvilla. Die Einsatzkräfte gehen von Haus zu Haus, Wohnung zu Wohnung und versuchen, die Anwohner anzutreffen.

Anwohner klagen über Atemwegsreizungen - Straßensperren werden erweitert

Bisher sind der Polizei 19 verletzte Personen bekannt. Unter den Verletzten sind auch vier Angehörige der Feuerwehr, die überwiegend über Atemwegs- und Augenreizungen klagen. Sie werden medizinisch versorgt. Noch immer sollten alle Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten, wie es von der Polizei heißt.

Nach aktueller Einschätzung der Feuerwehr bleiben die Straßensperrungen bis heute Mittag bestehen. Bis dahin dürfte sich auch die Geruchsausbreitung deutlich reduziert haben. Die Straßensperren bestehen weiterhin für die Westtangente, Am Kinseherberg, die Gartenstraße und das Laga-Gelände. Die Verkehrssperrungen werden erweitert auf den Stadtgraben, Geiselhöringer Straße, Regensburger Straße bis B8 und Westtangente an Hagen bis Gscheiderbrückl. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Austrittsstelle abgedichtet - restliches Ammoniak aus Leitungen entfernen

Wie es von der Polizei heißt, konnte der Ammoniakaustritt mittlerweile eingedämmt werden, es tritt kein neues Gas mehr aus. Dennoch befinde sich noch eine größere Menge an Ammoniak in den Leitungen. Das Gas sei gesundheitsgefährdend, weshalb die Anwohner auch evakuiert, so die Polizei. Aktuell sind rund 200 Einsatzkräfte vor Ort.

Bagger beschädigte Leitung

Der Grund für den Ammoniakaustritt ist ein Bagger, der bei Bauarbeiten auf der Eisfläche eine Leitung beschädigte. Der Baggerfahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Durch das entstandene Loch konnte Ammoniak austreten. Ammoniak wird zum Kühlen verwendet und ist eigentlich flüssig, durch die Beschädigung ist es durch das Loch gasförmig entwichen. Die Feuerwehr brauchte einen Wasserwerfer und einen Wassernebel über der Austrittsstelle, um den Schaden zu beheben. Die Austrittsstelle wurde abgedichtet. Jetzt muss das vorhandene Ammoniak noch aus den Leitungen entfernt werden.