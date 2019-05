Straubing: 21-Jähriger brutal zusammengeschlagen - Täter in Haft

Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde ein 21-Jähriger von vier Jugendlichen auf offener Straße in Straubing brutal zusammengeschlagen und schwer verletzt. Die vier mutmaßlichen Täter konnten mittlerweile festgenommen werden, gegen sie wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung erlassen.

Opfer wurde mit schweren Gesichtsverletzungen liegen gelassen

Wie es heißt, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonntag (26.5.). Erst im Nachhinein wurde der Polizei bekannt, dass an diesem Tag zwischen 02.15 Uhr und 02.35 Uhr im Bereich der Gabelsbergerstraße/Hans-Adlhoch-Straße ein 21-jähriger Straubinger von vier Jugendlichen zusammengeschlagen und schwer verletzt wurde. Die Täter flüchteten, das Opfer musste mit schweren Verletzungen im Gesicht in eine Klinik eingeliefert werden.

Kripo Straubing bittet um Zeugenhinweise

Die Kripo Straubing konnte die vier Tatverdächtigen finden, am 29.5. erging der Haftbefehl. Die Tatverdächtigen sind 18 Jahre alt und stammen aus den Landkreisen Regensburg bzw. Straubing-Bogen. Die Kripo Straubing bittet jetzt um Zeugenhinweise unter 09421/868-0.