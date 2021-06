Straubing: 17-jähriger Jugendlicher vermisst

In Straubing wird der 17-jährige Rustam Shah vermisst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ist der afghanische Jugendliche zuletzt am Montag, 14. Juni, gegen 16 Uhr gesehen worden. Da verließ er seine Jugendwohneinrichtung in Straubing, um Einkaufen zu gehen.

Der Vermisste spricht kein Deutsch

Bislang ist er nicht zurückgekehrt. Anlaufadressen in Straubing seien nicht bekannt, so das Polizeipräsidium Niederbayern. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Rustam Shah ist ca. 175 cm groß, hat eine normale Figur und schwarze, kurze Haare. Beim Verlassen der Jugendeinrichtung trug er ein schwarzes T-Shirt und eine lange, grün-graue Hose. Er hat keine Ausweispapiere bei sich und spricht kein Deutsch, so die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei in Straubing unter 09421/868-0 entgegen.