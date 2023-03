Strategien gegen Trockenheit: Wasser am Wegfließen hindern

Es sind Rekorde, allerdings keine positiven. Die Grundwasserspiegel in Bayern sind so niedrig wie nie. Und Landwirte in Mittelfranken machen sich ernsthaft Sorgen, weil auch im Winter viel zu wenig Niederschlag gefallen ist. Doch was kann unternommen werden, wenn es künftig noch mehr heiße, trockene Sommer gibt? Experten aus Wasserwirtschaft und Naturschutz fordern ein Umdenken im Umgang mit Wiesen, Wäldern und Feldern.

Wasser am Wegfließen hindern

Bisher war es für die Landwirtschaft wichtig, feuchte Wiesen und Felder möglichst rasch trocken zu bekommen. "Früher ging es darum, Wasser aus der Fläche rauszuhalten", sagt Patricia Danel vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Auf einer sumpfigen Wiese wächst weniger Gras und die Landmaschinen sinken tief in den Boden ein. So zogen Landwirte in solchen Fällen-Entwässerungsgräben. "Aktuell gibt es eher eine Trendwende"“, sagt Patricia Danel, "denn wir haben immer mehr trockene Jahre."

Bachbetten renaturieren

Patricia Danel hat fünf Kommunen im Landkreis Roth konkrete Maßnahmen für den Artenschutz vorgeschlagen. Einige davon sind auch gut gegen Trockenheit. In einem Wäldchen bei Allersberg wurde jetzt auf ihren Vorschlag hin ein Teil des Schönbrunner Bachs renaturiert. Vor Jahrzehnten wurde kurz nach der Quelle das Bachbett in einer schnurgeraden Linie betoniert. So wie in unendlich vielen Fällen im Land.

Kerzengerade Bäche aus Beton: Rutschbahn für Wasser

"Das Wasser wird wie in einer Rutschbahn sehr schnell abgeführt", sagt Gewässerökologin Malvina Hoppe, ebenfalls vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Die Betonplatten unter dem Bach wurden jetzt wieder entfernt. Denn sie haben einen weiteren Nachteil: Sie verhindern, dass Wasser versickern kann. Das Wasser wird somit zum nächsten Fluss transportiert, anstatt das Grundwasser vor Ort wieder auffüllen zu helfen.

Im Altmühltal immer trockener

Im Altmühltal nördlich von Gunzenhausen hatten Landwirte seit Jahrhunderten mit feuchten Wiesen und Überschwemmungen zu kämpfen. Doch auch hier wird es immer trockener. "Wir hatten jetzt fünf, sechs trockene Jahre“, sagt Klaus Fackler vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken. "Und die Landwirte merken, dass der Ertrag weniger wird.“ In diesem Jahr blieb sogar zum ersten Mal in der Geschichte das Hochwasser im Frühjahr aus.

Wiesenbrüter brauchen feuchte Wiesen

Das Gebiet wurde in den letzten 30 Jahren zum Vogelschutzgebiet entwickelt. Es soll in den nächsten Jahren als wichtiges Brutgebiet für vom Aussterben bedrohte Wiesenbrüter ausgebaut werden. Weil diese Vögel feuchte Wiesen brauchen, hat man hier schon Erfahrung gesammelt, wie Wasser in der Fläche zu halten ist.

Mulden baggern, damit das Wasser länger stehen bleibt

Es gebe zwei Möglichkeiten, sagt Klaus Facker vom Landschaftspflegeverband. Man könne das Gebiet tiefer legen. "Man kann Mulden baggern, wo das Wasser länger stehen bleibt." Dies habe man im Vogelschutzgebiet in den letzten Jahrzehnten bereits oft gemacht. Die andere Möglichkeit sei es, Gräben aufzustauen. Im Vogelschutzgebiet Wiesmet haben Landwirte in den letzten Jahren mit Sandsäcken experimentiert.

Mobiles Wehr aus Metall

Jetzt gibt es erste Erfahrungen mit einem mobilen Wehr, einer etwa zwei Meter breiten Metallkonstruktion. Es wurde entwickelt von der Allgäuer Moorallianz, einem großen Naturschutzprojekt. Landwirt Thomas Höger hat es schon im vorigen Jahr ausprobiert. "Der Vorteil ist, dass man es einfach in den Boden drückt. Durch die Lehmschichten bekommt man es relativ gut dicht." Gegenüber der Sandsack-Methode sei das mobile Wehr deutlich weniger arbeitsintensiv.