"Straßenwunsch": Bescherung für obdachlose Menschen

In der Obdachlosen-Unterkunft Noah herrscht kurz nach dem Frühstück schon ein wenig Weihnachtsstimmung. Auf einem Tisch im Gemeinschaftsraum brennen die Kerzen eines improvisierten Adventskranzes. Aurel und Florian trinken einen Kaffee. Beide haben bei der Aktion Straßenwunsch des Vereins "Gastfreundschaft hilft" und der Regensburger Caritas mitgemacht. Mittlerweile das zweite Mal dürfen sich Menschen, die auf der Straße leben oder keinen festen Wohnsitz haben, zu Weihnachten etwas wünschen. Der Verein sucht dann Spender, welche die Wünsche erfüllen.

"Kindlich naiv" in die Obdachlosigkeit

Während sich Aurel ein Smartphone wünscht, würde sich Florian über einen Gutschein für ein Bekleidungsgeschäft freuen. 50 Euro, sagt der 27-Jährige, so hoch ist auch das Limit für die Wünsche. Es ist erst ein paar Monate her, dass der junge Mann auf der Straße gelandet ist. Mit einer psychischen Erkrankung nahm alles seinen Anfang, erzählt er: Nach einem Burnout und Depressionen habe er in München, wo er vor Kurzem noch gelebt hat, alle Zelte abgebrochen. Die Stadt habe ihm nicht mehr gutgetan, erzählt Florian. Seine Wohnung gab er auf. Leichtsinnig und "kindlich naiv" sei er einfach nach Regensburg gezogen, sagt der 27-Jährige - und das, ohne eine Wohnung in Aussicht zu haben. "Ich habe mich rumgetrieben und hab' erwartet, dass sich die Dinge alle zum Guten wenden. Dem war leider nicht so." Der letzte Ausweg: die Obdachlosenunterkunft Noah der Caritas.

Florian wünscht sich eine Winterjacke

Nach einer depressiven Phase ohne Antrieb habe er sich nun aber erholt und sogar wieder einen Job gefunden. Er fährt nun Bestellungen für einen neuen Online-Lieferdienst aus, der Einkäufe zu den Kunden nach Hause bringt. Kein schlechter Job, wie er sagt. Die Firma stelle den Mitarbeitenden E-Bikes zum Ausfahren zur Verfügung. Als gelerntem Zweirad-Mechatroniker gefalle ihm, wieder etwas mit Fahrrädern zu tun haben, erzählt er.

Angewiesen auf Hilfe ist er dennoch. Das Geld, das er verdient, müsse er sparen, um sich in absehbarer Zeit die Kaution für eine Wohnung leisten zu können, sagt Florian. Bis es soweit ist, könne er sich kaum etwas leisten. Deshalb auch sein Gutschein-Wunsch. Da er zugenommen habe, sei seine Winterjacke viel zu klein. Die Anschaffung einer neuen musste bisher aber immer hintenanstehen. "Wenn man nichts zur Verfügung hat, dann investiert man nicht in Klamotten", sagt er.

Oft fehlt Geld schon für kleine Freuden

Es sind oft diese kleinen Dinge, die Menschen auf der Straße Streetworker Ben Peter von der Caritas beim Sammeln der Wünsche genannt haben. Viele hätten nur Hartz 4, Menschen aus Osteuropa manchmal nicht einmal das, sagt Peter. "Jeden Euro 'umdrehen müssen' ist da oft überhaupt nicht, weil kein Euro da ist", sagt der Streetworker. Häufig wird Tabak als Wunsch genannt, auch Winterschuhe stehen hoch im Kurs. Ein Mann hat sich auch einfach nur Pralinen und Gummibärchen gewünscht. Auf ihn wartet in der Sammelstelle nun ein großer Karton, in dem ein halber Jahresvorrat an Gummibärchen Platz haben dürfte.

Auch seltenere Dinge kommen bei den Wünschen immer wieder vor. Einer wünschte sich dieses Jahr beispielsweise bulgarische Bücher. Nicht so leicht aufzutreiben, sagt Peter, vor allem, weil man erst einmal herausfinden muss, welche bulgarischen Autoren passen könnten und welche nicht. Letztendlich konnte aber auch dieser Wunsch erfüllt werden.

Alle Wünsche werden erfüllt

Mittlerweile ist es bereits das zweite Jahr, in dem die Straßenwunsch-Pakete kurz vor Weihnachten verteilt werden. Der Verein "Gastfreundschaft hilft Regensburg" hat die Aktion vergangenes Jahr ins Leben gerufen. "Wir haben im ersten Lockdown eine Essensausgabe gemacht und wollten weitermachen. Da entstand dann die Idee des Straßenwunsches", sagt Annette Ebmeier von "Gastfreundschaft hilft". Als die Wünsche Anfang Dezember veröffentlicht wurden, dauerte es nur ein paar Tage, bis die Geschenk-Zusagen beisammen waren. "Die waren eigentlich nach einer Woche alle weg. Der letzte Wunsch hat noch etwas gedauert, aber auch der ist nun erfüllt. Das freut uns wirklich sehr", sagt Ebmeier.

Weihnachten ist "emotionalste Zeit" auf der Straße

In diesen Tagen werden die Geschenke nun verteilt. Weihnachten sei auch für Menschen auf der Straße die emotionalste Zeit im Jahr, sagt Ben Peter. Viele würden an früher zurückdenken und sich in dieser Zeit besonders einsam fühlen. "Das ist schon eine harte Zeit. Ich denke, wir können mit dem Straßenwunsch da ein wenig Trost schenken", sagt der Caritas-Streetworker.