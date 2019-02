Straßenverkehrsunfälle haben in Ostbayern zugenommen

Auf Bayerns Straßen hat die Zahl der Straßenverkehrsunfälle im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. So auch in Ostbayern. Das geht aus der aktuellen Unfallbilanz-Statistik 2018 des Bayerischen Landesamts für Statstik hervor.

Zahl der Verunglückten in Ostbayern gestiegen

Die Zahl der Verunglückten stieg in der Oberpfalz um 2,3 Prozent zum Vorjahr, in Niederbayern sogar um 3,5 Prozent. Damit ist Ostbayern im Vergleich zu den anderen Regierungsbezirken Spitzenreiter im Anstieg.

Regensburg und Landshut mit den meisten tödlichen Unfällen

Die Zahlen zeigen aber, dass in der Oberpfalz weniger Menschen als im Vorjahr ihr Leben bei einem Unfall verloren. In Niederbayern hingegen nahm die Zahl der Getöteten um 7,2 Prozent zu - und liegt somit auf Platz zwei hinter Oberbayern. Die meisten tödlichen Unfälle in Niederbayern im Jahr 2018 ereigneten sich im Landkreis Landshut, in der Oberpfalz im Landkreis Regensburg