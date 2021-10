vor etwa einer Stunde

Straßenumbenennung: Stadt Würzburg will Anfang 2022 entscheiden

Weil die Namensgeber in das NS-Regime verstrickt waren, hat eine Kommission empfohlen, bestimmte Straßennamen in Würzburg zur Diskussion zu stellen. Mindestens vier Straßen könnten neue Namen bekommen. Die Stadt will Anfang 2022 darüber entscheiden.