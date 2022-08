Straßensperrungen in Oberbayern wegen European Championships

Das Straßenradrennen der Frauen im Rahmen der European Championships startet um 11.15 Uhr am Hauptplatz in Landsberg am Lech. Über eine knapp 130 Kilometer lange Strecke werden die Athletinnen vorbei am Ammersee und am Starnberger See nach Wolfratshausen über den Wolfratshauser Berg auf der Landstraße B11 nach München fahren.

Wo in Landsberg Straßen gesperrt werden

In Landsberg am Lech, wo am Wochenende auch das Stadtfest gefeiert wird, bleibt von Samstag ab 16.30 Uhr bis Sonntag um 22 Uhr der Hauptplatz gesperrt. Das teilte die Polizeiinspektion Landsberg mit. Nur am Sonntagvormittag von etwa 10.30 Uhr bis 12 Uhr sind weitere Straßen in der Landsberger Altstadt gesperrt. Darunter Ludwigstraße, Vorderer Anger, Hinterer Anger, Herzog-Ernst-Straße, Neue Bergstraße und Weilheimer Straße. Außerdem kann es am Sonntagvormittag auf der Von-Kühlmann-Straße sowie der Zufahrt zur Gogglgasse, Klösterl und Schlossberggarage zu Einschränkungen kommen. Am Sonntag zuvor startet das Radrennen der Männer – allerdings in Murnau.

Verkehrsbeeinträchtigungen auch am Ammersee

In den Gemeinden entlang der Radstrecke wird es laut Polizei Landsberg zeitweise zu einer Vollsperrung von bis zu einer Stunde kommen. Insbesondere in Dießen am Ammersee muss mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen bis etwa 12.45 Uhr gerechnet werden.

München: Viele Straßen und Plätze am Sonntag gesperrt

In München kommen die Athletinnen etwa um 15 Uhr am Odeonsplatz an. Von 9.30 Uhr bis 18 Uhr sind deshalb einige Straßen und Plätze auf der Rennstrecke durch die Viertel Schwanthalerhöhe, Ludwigsvorstadt, Altstadt-Lehel und Maxvorstadt gesperrt. Betroffen sind die Matthias-Pschorr-Straße, Theresienhöhe, Bavariaring, Schwanthalerstraße, Sonnenstraße, Stachus, Lenbachplatz, Maximiliansplatz, Brienner Straße, Von-der-Tann-Straße, Oskar-von-Miller-Ring sowie der Abschnitt von Prinzregentenstraße bis zum Europaplatz.

Polizei lässt Fahrzeuge abschleppen

Außerdem wird die Polizei für die Wettbewerbe der European Championships schon am Samstagabend ab 20 Uhr beginnen, die Strecke auf Einhaltung der Halteverbotszonen zu kontrollieren. Gegebenenfalls müssen Fahrzeuge abgeschleppt werden, teilte die Polizei München mit. Seit Beginn der European Championships hat die Polizei 340 Fahrzeuge in München abgeschleppt, die in Halteverbotszonen standen. Trotz der Einschränkungen des Verkehrs in München während der European Championships, werden Stimmen laut, Deutschland möge sich wieder als Austragungsort für die olympischen Spiele bewerben.