Straßensperrungen in Hirschaid und an der A73 bei Bamberg

Die Anschlussstelle Bamberg-Süd der A73 in Fahrtrichtung Nürnberg wird in den kommenden beiden Nächten gesperrt. Wie die Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, ist davon die Ausfahrtsrampe von der A73 zur B505 Richtung Süden und die Einfahrtsrampe zur A73 in Richtung Nürnberg aus Bamberg betroffen.

Die Sperrung betrifft folgende zwei Zeiträume:

von Freitag, 3. Juni, (20 Uhr) bis Samstag, 4. Juni (6 Uhr)

von Samstag 4. Juni (18 Uhr) bis Sonntag 5. Juni (6 Uhr)

Umleitung wegen Sanierungsarbeiten an der A73

Die Maßnahme sei notwendig, damit nach den fertiggestellten Sanierungsarbeiten in diesem Teilbereich an der A73 zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Ost und Hirschaid der Abbau der Verkehrsführung erfolgen kann. Die Umleitungen erfolgen über die Anschlussstellen Bamberg-Ost und Hirschaid. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Die Autobahn GmbH des Bundes bittet um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Bahnausbau führt auch in Hirschaid zu Sperrung

Im Zuge des viergleisigen Ausbaus der Bahnstrecke Bamberg-Forchheim wird die Maximiliansstraße in Hirschaid vom 3. bis 6. Juni gesperrt. Sie ist die Verbindungsstraße vom Frankenschnellweg nach Hirschaid. Die Bahn führt in dieser Zeit Tiefbauarbeiten durch, so dass es auch nachts zu Lärmbelästigungen kommen kann. Umleitungen sind ausgeschildert. Zu Fuß ist die Bahnunterführung größten Teils passierbar.