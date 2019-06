Straßensperrungen für spektakuläre Brückenmontage in Kirchheim

Für eine spektakuläre Brückenmontage mussten heute in Kirchheim im Landkreis Würzburg mehrere Straßen gesperrt werden. Ab 8.00 Uhr wurden am Sportplatz vier knapp 30 Meter lange Betonfertigteile eingehoben.

500 Tonnen schwerer Kran im Einsatz

Auf vier Schwertransportern sind die Brückensegmente bereits über Nacht angerollt. Jedes wiegt fast 50 Tonnen. Um die vier Segmente an den richtigen Platz zu hieven, war ein 500 Tonnen schwerer Autokran im Einsatz. Am späten Nachmittag war die Montage abgeschlossen. Rund zwei Millionen Euro investiert Kirchheim in die neue Brücke. Der marode Vorgängerbau war schon im Frühjahr abgerissen worden.