Straßensperre in Garmisch stoppt Dieb in gestohlenem Auto

In Starnberg hat am Mittwochnachmittag eine Supermarktkundin beim Einkaufen ihren Fahrzeugschlüssel verloren. Die 54-Jährige aus dem Landkreis Starnberg hatte ihren VW Polo vor einem Supermarkt geparkt. Im Geschäft bemerkte sie, dass sich der Autoschlüssel nicht mehr in ihrer Jackentasche befand. Sie suchte den Weg vom Supermarkt bis zum Wagen ab - ohne Erfolg. Kurz darauf war der VW plötzlich verschwunden und die Frau alarmierte die Polizei.

Wohnungsschlüssel und Handy im Auto

Weil sich in dem gestohlenen Fahrzeug der Wohnungsschlüssel befand, fuhr eine Streife sicherheitshalber zu dem Anwesen. Dort tauchte der Autodieb aber nicht auf. Als hilfreich erwies sich in der Situation, dass die Frau auch ihr Mobiltelefon im Auto gelassen hatte. Darüber konnte der Polo geortet werden. Demnach flüchtete der Dieb auf der Autobahn Richtung Garmisch-Partenkirchen.

Verfolgungsjagd und Festnahme

Versuche, ihn mit Blaulicht und Anhaltekelle zu stoppen, blieben erfolglos. Als die Polizei daraufhin den Tunnel bei Farchant sperrte, bog der Autodieb kurzerhand vorher auf die Bundesstraße ab. Am Ortsende von Farchant blockierte dann eine Streife zusammen mit einem spontan helfenden Landwirt die B2, in dem sie den Dienstwagen und den Traktor quer auf die Bundesstraße stellten. Dadurch konnten Polizisten den Autodieb schließlich im Stau stehend festnehmen.

Dieb ohne Führerschein und Wohnsitz

Bei dem Autodieb handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 31-jährigen wohnsitzlosen Mann, der zudem keinen Führerschein hat. Gegen ihn wird deshalb wegen Pkw-Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Laut Polizei hat er sich während der gesamten Verfolgung an die Straßenverkehrsordnung gehalten, ist also weder zu schnell gefahren noch hat er andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das Fluchtfahrzeug blieb unbeschädigt.