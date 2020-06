Straßensanierung bei Abensberg: Weite Umwege für Autofahrer

Wegen einer drei Kilometer langen Straßensanierung zwischen Abensberg und Offenstetten im Kreis Kelheim werden Verkehrsteilnehmer ab heute bis zu 18 Kilometer umgeleitet. Wie das Staatliche Bauamt Landshut mitteilt, dauern die Bauarbeiten bis mindestens Mitte August. In mehreren Abschnitten werden die Fahrbahn, Geh- und Radwege erneuert.

Umleitung über Reißing

Betroffen ist die Staatsstraße 2144, welche die B16 mit der A93 verbindet - sie wird während der Arbeiten voll gesperrt bleiben, so das Bauamt. Der Verkehr wird zunächst in beide Richtungen ab der B16-Anschlussstelle Abensberg/Gaden über die B16 - Reißing - St 2230 - Schambach - St 2144 umgeleitet. Weitere Umleitungen werden bekannt gegeben, heißt es.

Freistaat investiert 700.000 Euro

"Klappt alles, dann sind die Arbeiten Mitte August beendet und die Staatsstraße ist wieder in einem runderneuerten Zustand", heißt es in einer Mitteilung des Bauamtes. Der Freistaat Bayern investiert rund 700.000 Euro in die Maßnahme.