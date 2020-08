Straßenradrennen: Lisa Brennauer gewinnt Deutsche Meisterschaft

Wie im Vorjahr hat Lisa Brennauer die deutsche Straßenradmeisterschaft gewonnen. Auf dem Sachsenring kam sie nach zwei Stunden, 52 Minuten und 26 Sekunden vor Charlotte Becker und Tanja Erath ins Ziel. Für die Ex-Weltmeisterin aus Durach im Oberallgäu war es nach 2014 und 2019 der dritte Meistertitel im Straßenradrennen. "Das war alles andere als einfach. Meine Teamkolleginnen haben viel für mich gearbeitet. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben", sagte Brennauer nach ihrem Erfolg.

Nächste Aufgabe: EM in Frankreich

Am Montag startet Brennauer bei der EM in Plouay im Einzelzeitfahren. "Das ist ein dichter Plan, aber ich habe mir die Strecke angeschaut. Ich weiß, was auf mich zukommt", sagte die Zeitfahr-Weltmeisterin von 2014.