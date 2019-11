Straßennamen mit Bezug zum NS-Regime: Fürstenfeldbruck klärt auf

Kaum ein Ort in Oberbayern, in dem nicht eine Straße dem Raumfahrtpionier Wernher von Braun gewidmet ist. Doch der Wissenschaftler nahm während des NS-Regimes auch den Tod Tausender Zwangsarbeiter in Kauf. Auch in Fürstenfeldbruck gibt es seit Jahrzehnten eine Wernher-von-Braun-Straße.

Erklärschild unter dem Straßennamen

Neu ist eine große Tafel unter dem Straßennamen mit historischen Informationen zu von Braun. In sieben weiteren Straßen in Fürstenfeldbruck hängen inzwischen zusätzliche Tafeln. Bei bekannteren Namen – neben von Braun zum Beispiel Paul Hindenburg – ist das Erklärschild beinahe dreimal so groß wie das Namensschild.

"Benennung ist heute umstritten"

Bei Straßen, die nach Offizieren und Piloten der Wehrmacht benannt sind, fällt das Zusatzschild kleiner aus. Da steht beispielsweise zu lesen: "Die Benennung erfolgte 1962 und entsprach dem damaligen Traditionsverständnis. Sie ist heute umstritten. (…)"

Jahrelange Diskussion in Fürstenfeldbruck

In Fürstenfeldbruck hatte man jahrelang über problematische Straßennamen aus der NS-Zeit diskutiert. Die SPD-Fraktion forderte eine Umbenennung wie in anderen Städten auch. Viele Anwohner wollten das aber verhindern: Sie scheuten den Aufwand und die Kosten einer Adressänderung.

Oberbürgermeister Raff gegen Umbenennung

Der Stadtrat hatte sich schließlich mit 25 zu 13 Stimmen für die Variante mit den Zusatzschildern entschieden. Man wolle sich der Geschichte stellen und sie im öffentlichen Raum nicht einfach verschwinden lassen, so die Argumentation, die auch Oberbürgermeister Erich Raff (CSU) vertritt. SPD-Stadtrat Mirko Pötzsch votierte dagegen fürs Umbenennen. Man dürfe "Verbrecher, die für so ein System stehen, nicht mit einer Straße ehren", begründet er seine Haltung im BR-Gespräch.

Mithilfe der Schilder habe nun jeder die Möglichkeit, sich über den Namensgeber zu informieren, so OB Raff. Die Stadt will aber auch, dass die Schilder bei Stadtführungen und im Unterricht thematisiert werden.