Straßenmusik auf Zeit: Zwölf Jugendliche touren durch Franken

"Also wir streichen Takt 66 bis 70. Einfach mal so": Als Stefan Strohmayer von seinem Notenblatt aufschaut, kritzeln die ersten Jugendlichen schon mit Bleistift in ihren Unterlagen herum. Unnötig kompliziert darf es nicht werden, sagt Strohmayer über Kürzungen wie diese. Denn die Zeit ist knapp.

Ein Zimmer in der Jugendherberge in Bayreuth, umfunktioniert zu einem Proberaum. Zwölf Jugendliche sitzen im Stuhlkreis, fast jeder von ihnen hat ein Instrument vor sich. Einen Tag zuvor sind die Musiker im Alter zwischen 16 und 20 mit dem Zug in Bayreuth angekommen. Nach zwei Tagen Vorbereitungszeit startet hier ihre achttägige Straßenmusiktour durch Franken. Ein Ferienprogramm der katholischen Jugend Rosenheim unter der Leitung von Jugendreferent Strohmayer.

Projekt für die Persönlichkeitsentwicklung

Die Notenblätter sind aktualisiert, jetzt begleiten Trompete, Saxofon und Horn die Sänger zu Falcos "Rock Me Amadeus". Am Gesang muss noch gefeilt werden, da sind sich alle einig. Zusammen mit Co-Leiterin Babsi Deinert und den Jugendlichen will Strohmayer mit den Songs bei den Auftritten ein Gefühl bei den Passanten wecken. "Wichtiger als die technische Perfektion ist, dass die Leute dabeistehen und sagen: 'Das kenne ich irgendwoher.' und ein bisschen mitwippen", erklärt Strohmayer. Solange die Leidenschaft spürbar ist, sei es auch egal, ob der Ton etwas schräg ist. Im normalen Leben sei das Perfekte auch nicht die Normalität, so Strohmayer.

Mit dieser Imperfektion müssten die Jugendlichen umgehen. "Bei dem Projekt soll sich jeder ausprobieren, Bock auf ein Solo haben und damit vielleicht krachend scheitern", sagt der Projektleiter. Aber in diesem Rahmen sei es okay, weil nichts Schlimmes passieren könne. Für Strohmayer dient das Projekt demnach auch der Persönlichkeitsentwicklung. Er will den Jugendlichen etwas vermitteln und ihnen zeigen, was sie draufhaben. "Die Straße soll zum Lernfeld werden", so Strohmayer. "Die Erfahrungen, die die Jugendlichen hier machen, helfen ihnen später bei einem Bewerbungsgespräch oder wenn sie vor vielen Leuten einmal als Berufsmusiker spielen."

"Jedes Mal auf der Straße spielen ist auch eine Probe"

Die lockere Einstellung des Jugendreferenten ist auch bei den Jugendlichen zu finden, von Erwartungsdruck ist hier nichts zu spüren. Fragt man vor dem ersten Auftritt nach Worst-Case-Szenarien, bekommt man schlechtes Wetter oder undankbare Zuhörer als Antwort – also Faktoren, die sie selbst gar nicht beeinflussen können. Dass wegen der kurzen Vorbereitungszeit beim Auftritt etwas musikalisch nicht klappen könnte, scheint kein Thema zu sein. Auch die kurze Eingewöhnungszeit kommt als Ausrede nicht infrage. "Letztendlich ist jedes Mal auf der Straße spielen auch noch einmal eine Probe, obwohl es dann vor Leuten ist", sagt der 16-jährige Emil.

Der Akkordeonspieler nimmt bereits zum zweiten Mal an dem Ferienkurs der katholischen Jugend Rosenheim teil. Doch trotz des kirchlichen Zusatzes im Namen, können alle Jugendlichen an dem Projekt teilnehmen. "Wer hier katholisch, evangelisch oder aus der Kirche ausgetreten ist, kann ich gar nicht sagen", sagt Strohmayer mit Blick auf die diesjährige Gruppe. Der Projektleiter glaubt, dass durch die Mischung viel stärkere Diskussionen unter den Jugendlichen entstehen würden, als wenn es eine reine katholische Jugendgruppe sei.

Avicii statt Beethoven am Markgräflichen Opernhaus

Nach zwei Tagen Proben steht der Tag des ersten Auftritts an: Direkt vor dem Markgräflichen Opernhaus geht's los. Statt Johann Strauss oder Beethoven gibt’s jetzt Avicii und Bruno Mars. Popmusik vor dem Unesco Welterbe. Als Ort zum Verweilen lädt der Platz an diesem Abend allerdings nicht ein. "Durchfahrtsstraße. Hier bleiben wenig stehen", stellt Co-Leiterin Deinert resigniert fest. Aber: Die, die zuhören, singen mit und sind begeistert. "Ich hätte gedacht, die kennen sich schon seit Jahren", sagt eine Passantin auf die Frage, wie lange die Jugendlichen ihre Stücke schon geprobt hätten.

Straßenmusiker machen Halt in Würzburg und Nürnberg

Vielleicht erreichen die Straßenmusiker aus Rosenheim bei ihren nächsten Stationen mehr Zuschauer. Am 5. und 6. August treten die Jugendlichen in der Würzburger Innenstadt auf, am 7. und 8. August sind zum Abschluss zwei Auftritte in Nürnberg geplant. Dass der Tourplan der Oberbayern nur fränkische Orte auflistet, hat neben praktischen Gründen – unter anderem zentrumsnahe Jugendherbergen – auch einen psychologischen: "Es wäre schwierig, wenn man gleich den ersten Auftritt daheim vor Freunden und Bekannten hat", glaubt Strohmayer. Für die Jugendlichen sei es wichtig zu wissen: "Das nächste Mal komme ich vielleicht in einem Jahr wieder hierher."