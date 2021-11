Straßenmeistereien bereiten sich auf Winterdienst vor

Die Temperaturen fallen, die ersten Autoscheiben mussten schon frei gekratzt werden, und auch die Straßenmeistereien in Bayern machen sich winterfit. Ein Beispiel ist der Straßenbetriebsdienst vom Staatlichen Bauamt Weilheim - hier ist man für die Landkreise Starnberg, Landsberg, Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen zuständig. Die ersten Winterdiensteinsätze sind bereits gefahren worden und die Streusalzvorräte wurden aufgefüllt.

Ausreichend Streusalz vorhanden

14.000 Tonnen Streusalz lagern in den Salzhallen in Weilheim, Gilching, Wolfratshausen, Bad Tölz, Oberau, Landsberg und Peiting. Das Staatliche Bauamt Weilheim ist für über 1.500 Kilometer Straßen zuständig - von Bundesstraßen über Staatsstraßen bis zu Kreisstraßen. Bei Bedarf können kurzfristig weitere 15.000 Tonnen Salz abgerufen werden, heißt es von Andreas Lenker, dem Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt Weilheim. Das würde sogar locker für einen überdurchschnittlichen Winter reichen, schätzt er. Der Winterdienst verfolge den Grundsatz "so viel Salz wie nötig, so wenig wie möglich".

Salz ist Streugut der Wahl

Hinsichtlich Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit sei Salz weiterhin das beste Auftaumittel. Vor dem Ausstreuen, wird das Antausalz mit einer speziellen Technik befeuchtet. Dadurch wird das Salz gleichmäßiger auf der Fahrbahn verteilt und Verlust wird reduziert. Die jüngste Generation der Winterdienst-Fahrzeuge ist mit sogenannten Kombi-Streugeräten bestückt, mit denen je nach Witterungslage sowohl Sole versprüht als auch Feucht- oder Trockensalz ausgebracht werden kann. Wann und wo gestreut werden muss, entscheiden Wettervorhersagen und Daten von Straßenwetterstationen - die liefern aktuelle Informationen über die Fahrbahntemperatur, Niederschlag und sogar Salzkonzentration auf der Fahrbahn.

Winterdienst fährt je nach Bedarf

Die Einsatzzeiten werden letztlich über Verkehrszahlen definiert. Auf überdurchschnittlich hoch belasteten Straßen wie etwa der B 17 südlich von Landsberg oder der B 2 zwischen Starnberg und Garmisch-Partenkirchen wird der Winterdienst rund um die Uhr durchgeführt. Das übrige Straßennetz wird zwischen 6 und 22 Uhr in einem befahrbaren Zustand gehalten.

Mehr als die Hälfte der Winterdiensteinsätze beginnen aber auch auf diesem Netz bereits vor 4 Uhr morgens, um in der Nacht einsetzende Straßenglätte infolge Schnee, Reif oder Eis noch vor dem Beginn des Berufsverkehrs beseitigen zu können. Von Seiten der Straßenmeistereien geht ein Appell an die Autofahrer – zum einen das Auto mit Winterreifen auszurüsten und zum anderen das Fahrverhalten an winterliche Straßenverhältnisse anzupassen.