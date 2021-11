Straßenlaternen mit Bewegungsmelder – Eibelstadt zieht Bilanz

In Eibelstadt im Landkreis Würzburg sind die Straßenlaternen an der Mainlände vor über einem Jahr mit Bewegungsmeldern ausgestattet worden. Die Infrarottechnik funktioniert störungsfrei. In der nicht-aktiven Phase sind die LEDs auf zehn Prozent ihrer Leuchtkraft reduziert. Sobald sich aber ein Fußgänger oder Radfahrer nähert, fährt das System die Lampen auf 100 Prozent hoch. Wird im Bereich der Laternen keine Bewegung mehr registriert, wird die Leuchtkraft wieder automatisch heruntergeregelt. Nach einem Jahr Pilotversuch zieht die Stadt jetzt Bilanz.

Deutliche CO2-Einsparung bei der Straßenbeleuchtung in Eibelstadt

Im Vergleich zur LED-Beleuchtung ohne Sensoren verbrauchen die neuen adaptiven Lampen nur etwa die Hälfte an Strom, denn die Lampen brennen nur, wenn sie tatsächlich gebraucht werden. Daraus resultierend verbesserte sich auch die CO2-Bilanz in Eibelstadt. Die Umrüstung auf LED sowie die Straßenlaternen mit Bewegungssensoren führten dazu, dass der CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr um etwa 50 Tonnen reduziert werden konnte.

Umrüstung auf LED hat sich bezahlt gemacht

Das Potenzial, Strom einzusparen, zeigte sich in Eibelstadt schon, als die Stadt im Jahr 2016 begonnen hat, die alten Quecksilberdampflampen gegen LED-Laternen zu ersetzen. Rund 120.000 Euro hatte die Stadt investiert. Die Einsparungen waren gewaltig: Zwei Drittel an Stromkosten für die Straßenbeleuchtung wurden eingespart. Hatte die Stadt bislang rund 36.000 Euro pro Jahr dafür ausgeben müssen, sind es jetzt nur noch etwa 12.000 Euro. "Diese Investition hat sich nach knapp fünf Jahren schon bezahlt gemacht", so Bürgermeister Markus Schenk.

Seit drei Jahren wird im Raum Würzburg getestet

Die Stadtwerke Würzburg testen seit gut drei Jahren verschiedene Systeme bei der Straßenbeleuchtung. Auf dem Radweg von Würzburg Richtung Veitshöchheim entlang der B 27 sind ebenfalls Sensoren installiert. Diese mit Radartechnik ausgestatteten Lampen haben die Erwartungen von Bernd Hammer von den Stadtwerken allerdings nicht erfüllt. "Da haben viele Fremdauslösungen dazu geführt, dass es bis heute noch nicht richtig funktioniert. Wir werden deshalb die Technik dort auch wieder abbauen."

Eibelstadt und Hettstadt setzen auf Infrarottechnik

Das System an der Mainlände in Eibelstadt soll jetzt auch in Hettstadt auf dem Weg zum Schützenhaus an den Straßenlaternen nachgerüstet werden. Sinnvoll sei ein solches System auf Wegen und Plätzen, die nur schwach frequentiert sind. So will Eibelstadt die adaptive Beleuchtung jetzt auch in einem neuen Baugebiet, speziell in Sackgassen, testen.