Straßenlaternen der Stadt Osterhofen sind ausverkauft

Seit 1995 hatten die gusseisernen Laternen die Vorstadt und die Passauer Straße in Osterhofen beleuchtet. Jetzt sind sie zum Kauf angeboten worden. Das ist auf großes Interesse gestoßen: "Die Leute kommen und schauen sich die Laternen an", sagte Bauhofleiter Hans-Werner Mayer.

Alle Laternen ausverkauft!

Alle zwanzig Straßenlaternen sind jetzt weg. Das teilte Bauhofleiter Hans-Werner Mayer dem BR mit. Unter anderem habe eine Baufirma aus Oberpöring (Lkr. Deggendorf) acht einflammige Laternen gekauft. Die Baufirma arbeitet gerade an einem Projekt in Deggendorf und baut eine alte Druckerei in Wohnungen um.

"Weil das Gebäude einen Industriecharakter hat, passen die Laternen dazu und haben für mich persönlich auch einen ideellen Wert. Sie erzählen Geschichte." Ewald Maierhofer, Immobilen Maierhofer

Bürgermeisterin freut sich über weitere Verwendung

Die Ortsdurchfahrt von Osterhofen musste saniert werden und da hatten die historisch anmutenden Laternen keinen Platz mehr. Die Bürgermeisterin Liane Sedlmeier hätte es "schade gefunden, wenn sie irgendwo landen." Sie würde sich über eine weitere Verwendung freuen, die auch für Nachhaltigkeit stehe.

Die 4,70 Meter hohen, historischen Straßenlaternen wurden bereits letztes Jahr wegen der Sanierung der Ortsdurchfahrt abgebaut. Für 700 Euro hat die Stadt Osterhofen einflammige Laternen, für 1.000 Euro zweiflammige Laternen verkauft. Bei der Anschaffung hatten die einflammigen Laternen damals 3.500 Euro gekostet, die zweiflammigen 5.700 Euro, wie Bauhofleiter Mayer sagte.