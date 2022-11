Straßenlampen mit Bewegungsmeldern: Wie Eibelstadt Strom spart

Sehenswürdigkeiten sind nicht mehr beleuchtet, Hallenbäder geschlossen und die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden gesenkt. Seit Monaten versuchen viele Städte und Kommunen in Bayern, Energie zu sparen.

Während die Preise für Gas und Strom deutlich ansteigen, profitieren jetzt die Städte und Gemeinden, die schon vor der Energiekrise ans Sparen gedacht haben. Eibelstadt im Landkreis Würzburg spart seit zwei Jahren Strom und Geld – durch eine adaptive Straßenbeleuchtung.

Stromsparen mit Bewegungsmeldern

Was als Pilotversuch begonnen hat, ist aus Eibelstadt inzwischen nicht mehr wegzudenken. An der Mainlände wurden die Straßenlaternen mit LED-Lampen und Bewegungsmeldern ausgerüstet. Dadurch verbraucht Eibelstadt laut dem Bürgermeister Markus Schenk (CSU) dort gut 50 Prozent weniger Strom im Vergleich zur herkömmlichen LED-Beleuchtung. "Das hat schon eine signifikante Wirkung", sagt der Bürgermeister. Auch in einem Baugebiet hat Eibelstadt die adaptive Straßenbeleuchtung inzwischen in Betrieb genommen.

Bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung

"Adaptiv heißt bedarfsgerecht", erklärt Schenk. Die LED-Lampen werden also nur dann heller, wenn ein Radfahrer oder Fußgänger vorbeikommt. Die Grundbeleuchtung von zehn Prozent fährt dann hoch auf 100 Prozent. Eine Minute lang bleibt es hell, bevor die Lampen wieder dunkel werden. Das Ganze funktioniert mit einer Infrarot-Technik, die Bewegungen wahrnimmt.

"Das funktioniert seit zwei Jahren hervorragend", sagt der Bürgermeister. Eibelstadt spart damit nicht nur Geld und Strom, sondern verringert gleichzeitig auch die CO2-Bilanz. Damit scheinen auch die Bürger zufrieden zu sein. Immerhin hat der Bürgermeister bisher keine negativen Rückmeldungen bekommen.

Bewegungsmelder machen nicht überall Sinn

Obwohl Schenk mit dem Pilotversuch zufrieden ist, will er die adaptive Straßenbeleuchtung nicht in der ganzen Stadt umsetzen. "Es gibt ja Straßen, wo viel Verkehr ist. Da macht es wenig Sinn, dass ständig das Licht an- und ausgeht", sagt der Bürgermeister. In Nebenstraßen will die Stadt die Straßenbeleuchtung aber bei Gelegenheit umstellen.

Vor zwei Jahren hatte der Bayerische Rundfunk bereits über den Pilotversuch berichtet. Bürgermeister aus ganz Bayern haben sich daraufhin bei Markus Schenk gemeldet und um Rat gebeten. Erst vor einer Woche hat wieder ein Bürgermeister-Kollege wegen der Straßenbeleuchtung angerufen. "Da geben wir natürlich gerne Hinweise und helfen uns gegenseitig", sagt Schenk.

Umrüstung auf LED hat sich bezahlt gemacht

Das Potenzial Strom einzusparen, zeigte sich in Eibelstadt schon, als die Stadt im Jahr 2016 begonnen hat, die alten Quecksilberdampflampen gegen LED-Laternen zu ersetzen. Rund 120.000 Euro hatte die Stadt investiert. Die Einsparungen waren gewaltig: Zwei Drittel an Stromkosten für die Straßenbeleuchtung wurden eingespart. Hatte die Stadt bislang rund 36.000 Euro pro Jahr dafür ausgeben müssen, sind es jetzt nur noch etwa 12.000 Euro. "Diese Investition hat sich nach knapp fünf Jahren schon bezahlt gemacht", so Bürgermeister Markus Schenk.