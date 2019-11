Straßenbau in Friedberg – Bürgermeister Eichmann in der Kritik

Seit dem Sommer schwelt zwischen dem Friedberger Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) und seinem Stadtrat ein Streit. Der Grund ist der Umbau der Bahnhofstraße in der Stadt. 350.000 Euro hat die Maßnahme gekostet – eine Summe, die der Stadtrat hätte absegnen müssen. Doch das ist laut einigen Stadträten so nie geschehen. Nun landet der Fall vor dem Friedberger Rechnungsprüfungsausschuss.

Nur ein Teil der Baumaßnahme war abgesegnet

Zuvor hat das Landratsamt Aichach-Friedberg als Rechtsaufsichtsbehörde den Fall geprüft und festgestellt, dass ein Teil der Maßnahme rechtlich gedeckt war, ein anderer Teil nicht. Der Stadtrat hätte die Genehmigung deshalb nachträglich erteilen müssen. Doch in der letzten Sitzung wollten die Stadträte das nicht einfach alles abnicken. Jetzt sollen möglicherweise externe Gutachter das Ganze überprüfen.

Landratsamt prüft disziplinarrechtliche Bewertung

Der Stadtrat will sich am 12. Dezember wieder mit dem Fall befassen. Auch disziplinarrechtliche Schritte gegen den Bürgermeister sind noch nicht vom Tisch. Das Landratsamt wird prüfen, wie "die Vorgänge disziplinarrechtlich zu werten sind", so ein Sprecher.

Roland Eichmann will nachträgliche Zustimmung des Stadtrates

Bürgermeister Roland Eichmann weist die Vorwürfe zurück. Er sagte auf Anfrage des BR, die Baumaßnahme habe grundsätzlich die Zustimmung des Stadtrates gehabt. Außerdem habe er den Bauausschuss bereits kurz nach Beginn der veranlassten Maßnahmen unterrichtet. "Ich habe bereits erklärt, dass der Beschluss, nach dem ich irrtümlich gehandelt habe, im Wortlaut nicht ausreichend als Durchführungsbeschluss formuliert war", so Eichmann. Er werde in der Dezember-Sitzung des Stadtrates vorschlagen, diesen formellen Fehler durch Zustimmung des Gremiums im Nachhinein auszubügeln.

Zweiter Bürgermeister Scharold: Eichmann wollte keinen eigenen Vorteil

"Darüber hinaus ist mit bislang nicht bekannt, dass der Stadt irgendeine Art von Schaden entstanden wäre", so Eichmann weiter. "Im Gegenteil: Die Arbeiten wurden hervorragend und zu günstigen Konditionen umgesetzt." Friedbergs zweiter Bürgermeister Richard Scharold (CSU) sagte dem BR auf Anfrage, die Angelegenheit sei eine "ungute Sache" für die Stadt. Eichmann habe sich keinen Vorteil verschaffen wollen, aber wohl einen rechtlichen Fehler gemacht.