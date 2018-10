Straßenbahntunnel am Augsburger Hauptbahnhof wird teurer

Die Kosten für den letzten Bauabschnitt des Straßenbahntunnels und der Straßenbahnhaltestelle unter dem Hauptbahnhof in Augsburg liegen deutlich höher als kalkuliert. Wie die Stadtwerke Augsburg (swa) mitteilten, steigen die Kosten von 28 auf 52 Millionen Euro – ein Plus von 85,71 Prozent.

Münchner Stammstrecke und Stuttgart 21 "treiben die Preise"

Grund ist nach Angaben der Stadtwerke die überhitzte Baukonjunktur. Nur ein Unternehmen habe ein Angebot für den letzten großen Rohbauabschnitt abgegeben. Milliardenprojekte wie Stuttgart 21 und die Münchner S-Bahn-Stammstrecke "saugen Ressourcen weg und treiben die Preise in die Höhe", erklärte swa-Geschäftsführer Dr. Walter Casazza.

Bund und Freistaat übernehmen großen Teil des Straßenbahn-Projekts

Im Jahr 2014 waren die Kosten für das Projekt am Augsburger Hauptbahnhof mit 193,75 Millionen Euro kalkuliert worden. Mit der aktuellen Kostensteigerung liegen die Gesamtkosten nach swa-Angaben nun bei 210 Millionen Euro – ein Plus von 8,39%. Einen Anteil von 4,5 Millionen Euro an der Kostensteigerung müssen die Stadtwerke Augsburg selbst tragen, da Bund und Freistaat 83 Prozent der förderfähigen Kosten übernehmen.

Stadtwerke erwarten Gesamtkosten von bis zu 250 Millionen Euro

Die Stadtwerke Augsburg rechnen mit einer weiteren Steigerung bei den Bau- und Planungskosten, wenn in zwei Jahren die Ausschreibung für die Ausrüstung von Tunnel und Haltestelle etwa mit Elektrik, Lüftung, Brandmeldeanlage und Signalsteuerung ansteht. Die Stadtwerke schätzen, dass die Gesamtkosten dann auf 230 bis 250 Millionen Euro steigen könnten. Die Kosten lägen dann 18 bis 29 Prozent höher als vor vier Jahren veranschlagt.