Unfall in Nürnberg: Straßenbahnen stoßen zusammen

Eine Karambolage zwischen zwei Straßenbahnen kommt eher selten vor. Doch genau das ist am Mittwochmittag (08.07.20) in der Nürnberger Südstadt passiert. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, begegneten sich die beiden Straßenbahnen der Linien 4 und 6 in der Kreuzung Landgrabenstraße Ecke Gibitzenhofstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache bog eine der Bahnen während der Begegnung ab und stieß mit der anderen zusammen. Verletzt wurde jedoch niemand.

Lange Bergungsarbeiten und Verkehrschaos

Es dauerte etwa eine Stunde, bis die beiden Bahnen voneinander getrennt und aus dem Kreuzungsbereich geschoben werden konnten. Während der Bergung kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der gesamte Kreuzungsbereich war zeitweise gesperrt. Die Verkehrspolizei war mit mehreren Streifen vor Ort und regelte den Verkehr. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird noch ermittelt.