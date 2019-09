Straßenbahn nach Königsbrunn – Augsburgs Linie 3 wird verlängert

Die Regierung von Schwaben hat heute den Planfeststellungsbeschluss für die Verlängerung der Linie 3 der Augsburger Straßenbahn nach Königsbrunn übergeben. Vertreter der beiden Städte sowie der Stadtwerke Augsburg und des Landkreises Augsburg nahmen den Beschluss entgegen. Die geplante Strecke für die Tram ist etwa 4,6 Kilometer lang. Die Kosten sollen bei rund 52 Millionen Euro liegen. In einer früheren Planung war von geringeren Kosten ausgegangen worden. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg, Dr. Walter Casazza, erklärte dazu: "Wir haben einen Puffer dazu genommen, weil die Baupreisentwicklung in den nächsten zwei Jahren noch nicht endgültig abgeschätzt werden kann." Hinzugekommen sind außerdem ein aufwendigerer Lärmschutz in Königsbrunn und Kosten für Planungsdetails, die seinerzeit noch nicht geklärt waren.

Sechs neue Haltestellen für verlängerte Linie 3 nach Königsbrunn

Im Zuge der Verlängerung der Straßebahnlinie 3 sollen zwei bestehende Haltestellen umgebaut werden. Sechs neue Haltestellen sind geplant. Der neue Streckenabschnitt nach Königsbrunn soll in der Regel im 15-Minuten-Takt befahren werden, am Wochenende alle 20 bis 30 Minuten. Die Fahrt vom Augsburger Königsplatz bis nach Königsbrunn soll mit der Tram etwa eine halbe Stunde dauern.

In gut zwei Jahren soll die Straßenbahn fahren

Ab Oktober dieses Jahres sollen die ersten vorbereitenden Arbeiten entlang der späteren Trasse beginnen. Ende 2021 soll die Straßenbahn auf der verlängerten Linie fahren können. Die Bauzeit ist nach Angaben der Stadtwerke aber von archäologischen Untersuchungen abhängig und davon, ob entlang der Trasse Kampfmittel gefunden werden.

Trasse ab "Haunstetten West P+R" über Jahrzehnte freigehalten

Die Trasse wird schon seit Jahrzehnten für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 von der bisherigen Endhaltestelle "Haunstetten West P+R" an der Inninger Straße im Süden Augsburgs bis in die Innenstadt von Königsbrunn freigehalten. Stadtwerke-Geschäftsführer Casazza spricht jetzt von einem Meilenstein: "Da wohnen 30.000 Einwohner und die haben keinen Schienenanschluss. Umso wichtiger ist es, dass hier jetzt die Schiene in das Stadtzentrum nach Königsbrunn vordringt." Königsbrunns 3. Bürgermeisterin Ursula Jung sieht ein wichtiges Etappenziel erreicht. Sie freut sich auf eine Aufwertung ihrer Stadt, wenn ab 2021 die Straßenbahn nach Königsbrunn rollt.