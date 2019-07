Der Unfall ereignete sich vor dem Business Tower an der Kreuzung Ostend-/Cheruskerstraße. Der Aufprall der beiden Fahrzeuge war so heftig, dass die Bahn aus den Schiene sprang. Nach ersten Angaben wurden mehrere Personen leicht bis mittelschwer verletzt. Es kommt in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen und Verspätungen im Straßenbahn- und Busverkehr.