Auch in Bayern: Straßen-Webcams wegen Ukraine-Krieg abgeschaltet

Bis vor kurzem zeigten Kameras Livebilder von Autobahnen und Bundesstraßen im Internet. Doch die Übertragungen wurden abgeschaltet - Grund ist der Krieg in der Ukraine: Bundesverteidigungsministerium und Bundesverkehrsministerium hätten die Länder "aufgrund der sicherheitspolitischen Lage darum gebeten", vorerst auf die Veröffentlichung von Webcam-Bildern zu verzichten, so ein Sprecher des bayerischen Bauministeriums.

Schwertransporte mit Panzern

Was damit genau gemeint ist, erläuterte der Sprecher nicht. Medienberichten zufolge könnte es damit zu tun haben, dass Militärtechnik zu anderen Standorten gebracht wird. Dies war bereits vor dem russischen Einmarsch aufgrund der russischen Truppenkonzentration an der ukrainischen Grenze geschehen. Auf der A6 in Baden-Württemberg sind bereits Schwertransporte der Bundeswehr mit Panzern gesichtet worden.

"Mehr militärische Bewegungen im öffentlichen Raum"

Am 24. Februar, dem Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine hatte das Bundesverteidigungsministerium bekannt gegeben, die Nato habe die Auslösung der Krisenreaktions-Maßnahmen ("Crisis Response Measures") veranlasst. Die Bundeswehr habe deswegen "vorbereitende Maßnahmen für den Fall einer Verlegung der sogenannten Nato Response Force" getroffen, hieß es in einer Pressemitteilung des Bundesverteidigungsministeriums.

Das bedeute auch, dass die Bevölkerung "mehr militärische Bewegungen im öffentlichen Raum " wahrnehmen kann. Ebenfalls könne es "zu Einschränkungen im Verkehrsbereich kommen, da Transportkapazitäten zu Lande, zu Wasser und in der Luft für militärische Zwecke vorgehalten werden müssen", so die Mitteilung.

Dauer der Abschaltung ist unklar

Wann die Webcams wieder online gehen werden, sei im Moment noch unklar, hieß es. Das Bauministerium hofft aber, den Service bald wieder anbieten zu können. Auswirkungen auf Staumeldungen und Verkehrsüberwachung habe diese Maßnahme nicht, so der Sprecher des bayerischen Bauministeriums.