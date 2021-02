NS-Verstrickung: Straßen in Würzburg werden umbenannt

Schon bald wird es die Hermann-Zilcher-Straße und vier weitere in Würzburg wohl nicht mehr geben. Sie sollen umbenannt werden. Das hatte die Straßennamenkommission in Würzburg in ihrem knapp 30-Seiten starken Bericht empfohlen. Dem Vorschlag ist der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung gefolgt.

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger

Jetzt geht es um die Vermittlung bei den Bürgerinnen und Bürgern. Der Stadtverwaltung sei es wichtig, die Anwohnerinnen und Anwohner mit ins Boot zu holen. Sie sollen mit ausführlichen Briefen schriftlich informiert werden. "Ihnen wird die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme eingeräumt und sie werden zu der öffentlichen Veranstaltung eingeladen, in der sie ebenfalls Stellung beziehen können", heißt es von der Stadtverwaltung.

Fünf Straßen werden umbenannt

Entsprechend der Empfehlung sollen fünf Straßen umbenannt werden: Heiner-Dikreiter-Weg, Nikolaus-Fey-Straße, Schadewitzstraße, Hermann-Zilcher-Straße, Karl-Ritter-von-Frisch-Weg. Weitere drei sollen kontextualisiert werden, etwa durch ergänzende Erläuterungsschilder. Das betrifft die Armin-Knab-Straße, die Peter-Schneider-Straße und die Richard-Strauss-Straße. Für den Kardinal-Faulhaber-Platz ist eine öffentliche städtische Veranstaltung, ein sogenanntes Hearing oder Symposium, geplant.

Ergänzende Schilder bereits im Frühjahr 2021

Mit den Kontextualisierungen solle im Frühjahr 2021 begonnen werden. Die Informationsveranstaltung für Anwohnerinnen, Anwohner und Interessierte sowie das öffentliche Symposion zu Kardinal Faulhaber sollen aufgrund der aktuellen Pandemielage im Sommer oder Herbst 2021 stattfinden, um möglichst vielen Interessierten eine Teilnahme zu ermöglichen.

Kriterien für neue Straßennamen

Im Februar 2022 sollen die Beschlüsse zur Umbenennung stehen. Die sollen bestimmten Kriterien folgen: Die umzubenennenden Straßen sollen nach Frauen benannt werden. Wenn die umzubenennende Straße und die umliegenden Straßen nach Personen aus einer bestimmten Berufsgruppe benannt sind, soll auch der neue Namensvorschlag aus dieser Berufsgruppe stammen. Idealerweise sollen die umzubenennenden Straßen nach Gegnern oder Opfern des NS-Regimes benannt werden.

Straßenumbenennungen auch in Freiburg oder Münster

Seit der Würzburger Stadtrat im Oktober 2015 beschlossen hatte, eine Straßennamenkommission einzuberufen, trat diese 17 Mal zusammen. Die elfköpfige Kommission sollte Straßen untersuchen, die nach Personen benannt waren, "deren aktive Lebensphase in die NS-Zeit fällt und von denen anzunehmen ist, dass sie sich in dieser Zeit diskreditierende Handlungen zuschulden kommen ließen". Entsprechende Untersuchungen fanden zuvor bereits in anderen deutschen Städten, etwa in Freiburg, Münster oder Oldenburg, statt. "Wir haben intensiv und immer wieder diskutiert", sagte Kulturreferent Achim Könneke, Mitglied der Kommission, in einem Gespräch im Dezember 2020. "Jetzt ist es mir wichtig zu zeigen: Wir wollen die Straßen nicht still und heimlich umbenennen, sondern aktiv vermitteln, warum wir eine Umbenennung empfehlen."