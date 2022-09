Straße in Aschaffenburg nach getötetem Polizisten benannt

Als chaotisch und besonders tragisch beschreiben Florian Behrens, der Verbindungsstellenleiter der International Police Association (IPA) Aschaffenburg und Markus Schlemmer von der Kripo Aschaffenburg die Ereignisse am 28. Januar 2000. Demnach war der Kripo-Beamte Berthold Schlotzhauer mit seinem Kollegen im Hefner Alteneck Viertel im Einsatz, als die beiden Polizisten von Passanten zur Hilfe gerufen wurden.

Ein 41-jähriger Mann bedrohte mit einer Schusswaffe seine 23-jährige Exfreundin, die sich von ihm getrennt hatte. Als Schlotzhauer das Gebäude betrat, eröffnete der 41-Jährige unvermittelt das Feuer und tötete den Beamten mit mehreren Schüssen. Anschließend tötete er seine Exfreundin und sich selbst.

Straße im Aschaffenburger Neubaugebiet nach Polizisten benannt

Zum Zeitpunkt seines Todes war Berthold Schlotzhauer Verbindungstellenleiter der IPA Aschaffenburg. Die IPA (International Police Association) ist nach eigenen Angaben der größte Polizeiberufsverband der Welt. 15 Jahre nach dem Vorfall hatten die IPA Aschaffenburg und deren damaliger Verbindungsstellenleiter Bernd Stieler die Idee, eine Straße nach dem verstorbenen Kollegen zu benennen. Der Stadtrat stimmte zu: Eine Straße im geplanten Neubaugebiet Anwandeweg im Aschaffenburger Stadtteil Nilkheim, unweit der Polizeiinspektion, soll nun den Namen Berthold-Schlotzhauer-Straße tragen.

Einweihung wurde wegen Corona zwei Jahre verschoben

Bereits 2020 wurde die Straße fertiggestellt, genau 20 Jahre nach der Tat. Schon damals hatte die IPA Aschaffenburg eine Einweihungsfeier geplant. Aufgrund von Corona musste die aber immer wieder verschoben werden. Eingeladen waren damals auch viele Polizisten aus anderen Ländern. Nach den Verschiebungen hat sich die IPA Aschaffenburg darauf verständig erst 2025 eine 45-Jahr-Feier abzuhalten. Aber die Einweihung der neuen Straße soll nicht so lange aufgeschoben werden.

Familie des Polizisten zur Einweihung eingeladen

Zur Einweihung am Nachmittag des 30. September war unter anderem die Familie des Verstorbenen und auch ehemalige Kollegen eingeladen. Diakon Reinhold Glaser, selbst ehemaliger Polizist, hält eine Segnung und Andacht. Außerdem ist auch Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) geladen, sowie weiter Vertreter der IPA aus Deutschland und Europa. Im Anschluss an die Ansprachen gibt es einen Empfang in der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Dort werden auch Bilder und Presseartikel zu dem Fall ausgestellt.