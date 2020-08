Straße eingebrochen: Sechs Meter tiefe Bohrungen an der B289

Nach dem Einbruch einer Straße bei Mainroth im Landkreis Lichtenfels stehen umfangreiche Bodenuntersuchungen entlang der Bundesstraße 289 an. Wie das Staatliche Bauamt Bamberg mitteilt, bleibt dafür die Durchfahrt des Burgkunstädter Ortsteils von Montag, 3. August, bis Donnerstag, 6. August, jeweils am Abend und in der Nacht vollständig gesperrt.

Straße bei Burgkunstadt sinkt ab

Bereits Mitte Juli sei festgestellt worden, dass die Straße in Fahrtrichtung Kulmbach aufgebrochen und abgesunken war. Zwar sei die Schadstelle umgehend mit Sand verfüllt worden. Untersuchungen mithilfe eines Geo-Radars hätten aber Auffälligkeiten im Boden gezeigt, die nun abgeklärt werden sollen.

Sechs Meter tiefe Bohrungen sollen Aufschluss geben

Weil dafür insgesamt vier bis zu sechs Meter tiefe Löcher gebohrt werden müssten, werde die Straße ab Montag jeweils von 20.00 bis 05.00 Uhr komplett gesperrt. Eine Umleitung über Burgkunstadt, Kirchlein und Gärtenroth werde eingerichtet. Tagsüber werde der Verkehr mithilfe einer Ampel einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Gewölbekeller verlaufen unter der B289

Nach Angaben des Staatlichen Bauamts verlaufen auch historische Gewölbekeller unter der Straße, deren Lage nun genau erfasst werden soll.