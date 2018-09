Strandbad Hopfensee: Unterschriften gegen Restaurant-Neubau

Die Gegner stört vor allem die geplante Größe des Restaurants, sagt Harald Vauk von der Bürgerinitiative:

Wir möchten in unserem Bürgerbegehren, dass das Gebäude fünf Meter vom Ufer wegbleibt, dass man dort auf der gesamten Länge auch noch in den See reingehen kann. Und dass es nicht so breit wird und vor allen Dingen keine 6,50 Meter hoch.

Die Terrasse für die Gäste des neuen Restaurants soll bis in den See hineinreichen. Der Badesteg, der sich dort im Moment befindet, müsste nah an das angrenzende Seerosenfeld verlegt werden. Und alles könnte jetzt ganz schnell gehen: Der marode Kiosk auf dem Gelände soll noch diesen Herbst abgerissen werden, damit das Restaurant möglichst nächsten Sommer steht.

Rund 1.600 Unterschriften gegen den Neubau

Laut Harald Vauk von der Bürgerinitiative sind rund 1.600 Unterschriften gegen den Restaurant-Neubau zusammengekommen. Für ein erfolgreiches Bürgerbegehren wären knapp 1.200 nötig. Einige Unterschriften könnten die Stadtverwaltung aber noch bei der Überprüfung aussortieren. Etwa, wenn sie unleserlich sind oder wenn sie von Menschen stammen, die keine wahlberechtigten Füssener Bürger sind.

Bebauungsplan-Änderungen in letzter Minute?

Weiterer Knackpunkt: Der Bebauungsplan, der den Neubau in der geplanten Größe erlauben würde, liegt noch bis heute öffentlich zur Einsicht aus. Danach wäre der Weg für eine Baugenehmigung durch das Landratsamt formal frei. Mit dem Bürgerbegehren wollen die Neubau-Gegner in letzter Minute erreichen, dass die Stadt den Bebauungsplan noch einmal ändert.