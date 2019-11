Strand und Flachwasserzonen statt kanalisierter Isar

Große Insel soll in der Isar entstehen

In der Isar entsteht eine neue große Insel. Auf mehreren Hektar Fläche werden naturnahe Auwälder und Uferwiesen angelegt. Umgesetzt wird die große Flussrenaturierung vom Wasserwirtschaftsamt Landshut und der Regierung von Niederbayern. Begleitet und finanziell gefördert vom Life Programm der EU.

1,2 Millionen für die Renaturierung der Isar

Noch sieht es vor Ort mehr nach Großbaustelle als nach Naturschutzprojekt aus, das soll sich in den kommenden Monaten ändern. Dann werden auch die neuen Isarstrände sichtbar und begehbar. Der Hochwasserschutz an der Isar wird durch die Renaturierung laut Planer nicht beeinträchtigt. Rund 1,2 Millionen Euro werden in den Rückbau der Isar zu einem naturnahen Fluss investiert.