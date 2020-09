Strampeln für den Klimaschutz: Stadtradeln startet in Fürth

Die Stadt Fürth beteiligt sich ab Montag drei Wochen lang an der Aktion "Stadtradeln". 21 Tage lang – also bis zum 27. September – sollen möglichst viele Bürgerinnen und Bürger möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurücklegen, so die Stadt in einer Mitteilung.

Anmeldungen auch noch später möglich

Mitmachen kann jeder, der entweder in Fürth wohnt, arbeitet, dort einem Verein angehört oder eine Schule besucht. Bis vergangenen Sonntag hatten sich mehr als 350 Radfahrer und Radlerinnen für die Aktion angemeldet. Doch auch nach dem Startschuss sind Anmeldungen online möglich.

Veranstaltungen zur Stadtradeln-Akion

Die Stadtradeln-Aktion wird von mehreren Veranstaltungen begleitet: Am 16. September gibt es zum Beispiel einen E-Bike-Test für Senioren im Fahrradladen "Zentralrad". Und am 27. September findet, quasi zum Abschluss, ein Lastenradrennen auf der Fürther Freiheit statt.