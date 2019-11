Strafverfolgungsstatistik: Erstmals auch Raser registriert

Bayerische Gerichte haben im vergangenen Jahr 116.365 Personen verurteilt – und damit etwas weniger als im Jahr 2017. Das geht aus der Strafverfolgungsstatistik hervor, die Justizminister Georg Eisenreich (CSU) heute vorgestellt hat. In der Statistik wird erfasst, wer in Bayern verurteilt wurde – und wofür.

Zu den häufigsten Straftaten gehörten demnach Diebstahl, Unterschlagung und Eigentumsdelikte. Die meisten Menschen, nämlich 26.849, wurden wegen Vergehen im Straßenverkehr verurteilt.

Erstmals aufgelistet: verurteilte Raser

Gesondert ausgewiesen wurde in diesem Jahr erstmals der Tatbestand der Raserei. Der Hintergrund: Im Juni 2017, also vor rund zwei Jahren, verabschiedete der Bundestag ein Gesetz, durch das Raser härter bestraft werden können. Seitdem drohen ihnen in schwerwiegenden Fällen bis zu zehn Jahre Haft. Vorher kamen sie manchmal mit einem Bußgeld davon.

Eisenreich: Beitrag für sicherere Straßen

In Bayern wurden im vergangenen Jahr 40 Menschen nach diesem neuen Gesetz verurteilt. Das zeige, so Eisenreich, "wie wichtig es war, dass der Bundesgesetzgeber auf unsere Bestrebungen hin die bloße Beteiligung an einem illegalen Autorennen unter Strafe gestellt hat". So werde ein Beitrag geleistet, um Bayerns Straßen sicherer zu machen.

300 registrierte Fälle

Allerdings: Zwar wurden 40 Menschen verurteilt, doch die Polizei hat im vergangenen Jahr rund 300 Fälle registriert, in denen es um Raser oder Autorennen ging. Nach Prüfung landeten nur 54 von ihnen vor Gericht.