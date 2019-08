Straftaten live aus dem Supermarkt - bis die Polizei kommt

Die 16-Jährige und ihre zwei Jahre ältere Freundin hatten sich in einem großen Lebensmittelgeschäft im Münchner Stadtteil Berg am Laim versteckt, als die Filiale um 20 Uhr zumachte: in einem Stapel Klopapier, wie die zwei jungen Frauen sichtlich stolz in dem öffentlich geposteten Instagram-Video erklären. Sie laufen durch den leeren Laden, kegeln mit Wassermelonen auf eine Pyramide aus Hygienepackungen, knabbern Kekse, die sie angeblich vorher woanders gekauft haben und senden das alles live über ihr Handy an ihre Freunde.

Beweismittel selbst produziert

Fragen von Followern, zum Beispiel, wie sie auf die Idee gekommen sind, werden spontan von den Mädchen beantwortet. Warnungen, dass sie bestimmt von Überwachungskameras aufgezeichnet werden, lachend kommentiert.

Einer der Zuschauer fand das Gebaren wohl nicht ganz so lustig und verständigte die Polizei. Etwa 20 Streifen umstellten daraufhin den Supermarkt und beendeten die Aktion. Die Schülerinnen aus München und Erding müssen sich jetzt wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl verantworten, das entscheidende Beweismittel haben sie selbst produziert.