Straftaten in Würzburg: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Der 43-jährige Verdächtige soll laut Polizei mehrere Diebstähle und Betrugsdelikte, eine Leistungserschleichung und einige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen haben. Der Mann sitze bereits in Untersuchungshaft, heißt es.

Polizei sucht Zeugen

Um den Fall vollständig aufklären zu können, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Der Mann soll Mitte Februar in der Karmelitenstraße in Würzburg eine Geldbörse aus einem Auto gestohlen haben. Das Auto war auf Höhe der der Pizzeria „La Rustica“ abgestellt, so die Polizei. Im Anschluss soll der Täter den Geldbeutel ohne das entwendete Bargeld auf einer Treppe an der alten Mainbrücke abgelegt haben. Die oder der Besitzer des Geldbeutels sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter folgender Telefonnummer in Verbindung setzten: 0931/457-1732