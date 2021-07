Straftat Pizzabestellung: Polizei Coburg sucht Unbekannten

Pizza im Wert von 45 Euro ist am Wochenende in Coburg im Müll gelandet. Nach Angaben der Polizei bestellte ein Unbekannter über einen Onlinedienst mehrere Pizzen an eine Adresse im Coburger Stadtgebiet. Doch als der Fahrer bei der genannten Adresse ankam, stellt sich heraus, dass die Bewohner des Hauses überhaupt keine Bestellung aufgegeben hatten.

Coburg: Polizei ermittelt wegen bestellter Pizzen

Die Pizzen seien nicht mehr zu verkaufen gewesen und daher im Müll gelandet, heißt es von der Polizei. Der Lieferdienst habe daraufhin Anzeige erstattet. Die Beamten ermitteln jetzt gegen den "Spaßbesteller" wegen Betrugs. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen Scherz, sondern eine Straftat handelt.