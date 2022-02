Strafjustizzentrum Nürnberg: Nagelneu und schon zu klein

Verfall und Ruinen, mitten in der Stadt. Ein mehrstöckiger Wohnblock aus den 1920er Jahren muss weg. Wo früher Justizbestbedienstete wohnten, soll der Erweiterungsbau des neuen Strafjustizzentrums in Nürnberg entstehen. Der Neubau direkt am Gefängnis in der Mannertstraße ist zwar schick, aber schon vor der Eröffnung stand fest: Er ist viel zu klein. Der Präsident des Oberlandesgerichts, Thomas Dickert, braucht eine langfristige Lösung.

Erweiterung des Strafjustizzentrums: Viele Ministerien beteiligt

Doch an einer Lösung, die dem Strafjustizzentrum mehr Platz verschafft, sind mehrere Schaltstellen beteiligt. Thomas Dickert weiß, wie viele: "Die Idee ist da. Der Bedarf ist da. Wir sind gerade dabei, in einem so genannten Flächenmanagement-Prozess die benötigte Nutzfläche zu ermitteln. Das ist der erste Schritt. Und dann kommt die Immobilie Freistaat Bayern, das Justiz-, das Finanz- und das Bauministerium und vor allem der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags auf den Plan."

Nürnberger Strafjustiz unter einem Dach

Schotterplätze, eine Hausruine und vertrocknetes Unkraut – das zukünftige Baufeld auf dem Grund eines ehemaligen Straßenbahndepots der Nürnberger Verkehrsbetriebe strahlt Tristesse aus. Ein mehrstöckiges Gebäude mit Atriumhof und einem Übergang zum jetzigen Strafjustizzentrum soll irgendwann einmal die auf das gesamte Stadtgebiet verteilte Strafjustiz unter einem Dach vereinen. Hier bewahrheitet sich der alte Spruch: Die Justiz wächst.

Der alte Justizpalast kann das alles nicht mehr fassen. "In den Neubau soll die gesamte Nürnberger Strafjustiz kommen," erklärt OLG-Präsident Dickert. "Das sind die restlichen Strafkammern des Landgerichts, Strafrichter und Schöffenrichter des Amtsgerichts und die Strafsenate des Oberlandesgerichts und des Bayerischen Obersten Landesgerichts. Außerdem später einmal der Generalstaatsanwalt mit seiner Zentralstelle."

Memorium Nürnberger Prozesse war der Auslöser

Ursache für das Umzugsspiel ist die Umwandlung des Ostflügels, in dem die Verfahren gegen NS-Kriegsverbrecher liefen, das heutige Memorium Nürnberger Prozesse. Teile des Gerichtsgebäudes wurden somit zum Museum. Die Justiz platzte spätestens dann aus allen Nähten. Thomas Dickert: "In der Tat: Die Nürnberger Justiz ist auf sieben verschiedene Gebäude im Stadtgebiet Nürnberg verteilt. Das ist sehr aufwendig. Überall muss für die Sicherheitsstandards gesorgt werden. Die Akten sind hin und her zu transportieren. Post ist zu verteilen. Das heißt, wir haben hier einen erheblichen logistischen Aufwand zu bewältigen." Dazu kommt: Der Freistaat zahlt für drei Gebäude der Justiz Miete. Und das ist ein ziemlicher Posten im Haushalt.

Der 63-jährige Dickert hofft, noch während seiner aktiven Zeit die Planung für den Neubau auf den Weg bringen zu können. Allerdings wollen sich Staatsregierung und Justizministerium erst nach der Landtagswahl im kommenden Jahr mit dem Thema befassen.