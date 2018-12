Strafgefangene in Gablingen bekommen Weihnachtspäckchen

Der Lions Club wolle damit ein "Zeichen setzen, dass neben Not leidenden Kindern und Bedürftigen auch die Inhaftierten nicht vergessen" würden, sagte Hans-Peter Bernhard bei der Übergabe.

Geschenke für Bedürftige

In den kommenden Tagen sollen die Päckchen durch die Justizangestellten an diejenigen verteilt werden, die keine Verwandtschaftsbesuche bekommen und zu wenig Geld haben, um sich im Anstaltsladen etwas kaufen zu können. In Gablingen sind derzeit rund 600 Menschen in Straf- oder Untersuchungshaft.

Die kleinen Päckchen seien bei den Empfängern hoch willkommen, sagt Zoraida Maldonado, die Leiterin der Justizvollzugsanstalt. Zwar gebe es an Weihnachten einzelne Konzerte und aus der Kantine auch einen Braten; auf den Abteilungen würden auch Weihnachtsbäume aufgestellt. Für Inhaftierte ohne Kontakt zu Familie oder Freunden seien die Päckchen aber das einzige Weihnachtsgeschenk.

Dank der Häftlinge

Der Lions Club hat seine Weihnachtspäckchen heuer zum dritten Mal nach Gablingen gebracht. In den vergangenen beiden Jahren, so Bernhard, hätten sich die Strafgefangenen nach Weihnachten nicht nur mit einer Karte bedankt; einige hätten auch persönlich geschrieben.