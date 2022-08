Strafbefehl gegen Bamberger OB Starke: Einspruchsfrist endet

Seit Mai 2021 wurde gegen den Bamberger Oberbürgermeister und weitere Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung ermittelt. Ende Juli gab die Staatsanwaltschaft Hof bekannt, dass sie einen Antrag auf Strafbefehl gegen Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und drei "für die Stadt handelnde Personen" erlassen habe. Jetzt endet die Frist, um Einspruch gegen den Strafbefehl einzulegen.

Beschuldigte haben zwei Möglichkeiten

Mit den Strafbefehlen des Amtsgerichts Hof wurden Geldstrafen in Höhe von 9.000 bis 24.000 Euro verhängt. Die höchste Summe müsste der Oberbürgermeister zahlen. Dagegen können die Betroffenen Einspruch einlegen. Tun sie das, kommt es zur Gerichtsverhandlung. In diesem Fall wäre vor dem Amtsgericht Hof das Hauptverfahren. Wird der Einspruch nicht innerhalb der Zwei-Wochen-Frist eingelegt, steht der Strafbefehl einem rechtskräftigen Urteil gleich. Es ist auch möglich, dass die Anwälte der Betroffenen vor Ablauf der Frist akzeptieren.

Der Grund für die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hof war der Bericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes für die Jahre 2011 bis 2017, der zahlreiche Beanstandungen aufwies, unter anderem Zahlungen in Form von Überstundenpauschalen, Prämien und Zeitzuschlägen an ausgewählte Mitarbeiter, ohne dass diese für die erbrachte Leistung einen Nachweis erbringen mussten. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Untreue zum Nachteil der Stadt wurden Strafbefehle durch das Amtsgericht Hof ausgesprochen.

Starkes erleichtert über Strafbefehlt

Der Oberbürgermeister zeigte sich nach dem Strafbefehlerlass erleichtert, denn aus seiner Sicht hätte es noch schlimmer kommen können.

"Das war nicht zu erwarten, aber ich bin zunächst einmal erleichtert, weil auch eine Anklageschrift im Gespräch war (...). Persönliche Konsequenzen schließe ich aus." Andreas Starke, Oberbürgermeister von Bamberg

Zudem habe ein Wechsel im Amt der Personalleitung stattgefunden, so Starke weiter. Der frühere Personalamtsleiter ging allerdings von sich aus in Altersteilzeit. Eine wirkliche Konsequenz war das nicht, meint auch Franz Eibl, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats der Stadtverwaltung Bamberg. Die Frage stellt sich eher, was mit den anderen Referenten passiert, die jetzt einen Strafbefehl erhalten haben. "Egal, ob sie den Strafbefehl zahlen oder es zur Verhandlung kommt. Die Frage ist doch, bleiben sie im Amt?", fragt sich auch Eibl.

Für OB Starke ist es mittlerweile der zweite Strafbefehl im Amt. Und nicht zu vergessen sei, so Eibl weiter, dass ein Grundproblem nach dem Prüfbericht nicht angegangen wurde: "Die Zahl der Indianer wurde verringert, die der Häuptlinge ausgebaut. In die Infrastruktur der Verwaltung wurde nicht investiert, weshalb wir nicht nur im Bereich der Digitalisierung heute deutlich schlechter aufgestellt sind als vergleichbare Städte."

Franz Eibl fordert, nicht zum Alltagsgeschäft zurückzukehren, sich in der Verwaltung nicht mit Worten abspeisen zu lassen, sondern tatsächliche strukturelle Veränderungen endlich anzugehen. Auf seiner Facebook-Seite schreibt er: "Abhaken und nach vorne schauen, lautet die Parole. Dabei hat in Wirklichkeit eine politische Aufarbeitung des Skandals noch gar nicht stattgefunden. Es wird so getan, als hätte man halt mal falsch geparkt, dann zahlt man den Strafzettel und weiter geht’s."

Und Eibl weiter: "Überhaupt nicht untersucht wurden von den Ermittlungsbehörden oder der internen Aufklärung, inwieweit die Stadt gegen innerdienstliche Regelungen verstoßen oder wo sie zu beteiligende Gremien wie Stadtrat oder Personalvertretung übergangen hat."

275.000 Euro Boni waren gerichtsrelevant

Sieben Fälle, Zahlungen an sechs Angestellte und einen Beamten, waren gerichtsrelevant. Das heißt, diese Zahlungen wurden bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hof untersuchbar. Und für diese sieben Mitarbeiter wurden laut Behörde 275.000 Euro an Pauschalen, Boni oder Zulagen geleistet. Das heißt, im Durchschnitt handelt es sich um rund 40.000 Euro pro Mitarbeiter. Insgesamt beanstandete der Kommunale Prüfungsbericht Zahlungen monatlicher Überstundenpauschalen, Abgeltungen für Mehrarbeit von Beamten oder Aufwandentschädigungen von über 620.000 Euro.

Hinzugefügt sei, dass im Prüfungsbericht unter dem Punkt "Überstunden(-pauschalen), Mehrarbeit, Gleitzeitguthaben" auch formuliert wurde: "Wir haben daher exemplarisch einzelne Fälle umfassend und weitere in Stichpunkten dargestellt. Eine vollständige Überprüfung wäre örtlich unter Berücksichtigung unserer Ausführungen vorzunehmen".

Nicht zu vergessen, dass die Beanstandung von Zahlungen an Überstundenpauschalen, Mehrarbeit und Gleitzeitguthaben lediglich ein Punkt von vielen im Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes ist. Auf 21 Seiten listen die Prüfer dringende Überprüfungen in diesem Bereich auf. Der Bericht umfasst jedoch insgesamt 141 Seiten.

Prüfungsbericht: 12.500 statt 6.500 Euro bezahlt

Beanstandungen gab es zum Beispiel auch im Bereich der "Fachlichen Prüfung der Bauausgaben". Zum Teil konnte hier die Stadt für Maßnahmen keine vollständigen Vertrags- und Abrechnungsunterlagen vorlegen. Die Verwaltung hätte laut Prüfungsbericht auch "teilweise geänderte und zusätzliche Leistungen bezahlt, für die keine schriftliche Vereinbarung vorliegen".

Weiter heißt es im Bericht: "Die Stadt hat rund 40.000 Euro mehr Honorar bezahlt, aufgrund von Vereinbarungen für Umplanungen der Technischen Ausrüstung der Anlagengruppen1, 2, 3 und 8, obwohl sich die Baukosten reduzierten". Oder auch: "Die Verwaltung bezahlte Honorarforderungen, ehe ein Ingenieurvertrag geschlossen wurde". Die Liste mit Auflistungen, über die jeder Bauherr den Kopf schütteln würde, liest sich endlos. Wie auch diese: "Für Umplanungen vereinbarte die Verwaltung mit dem Ingenieur eine 'Obergrenze' von 6.509,78 Euro. Bezahlt wurden 12.505,33 Euro". Oder auch: "Mehrfach wurden Aufträge für Planungsleistungen mit einem Wert unterhalb des EU-Schwellenwertes, aber über 10.000 Euro ohne Einholung von Vergleichsangeboten direkt vergeben".

Und dieser kleine Ausschnitt an Auflistung betrifft ebenfalls wiederum nur einen Bereich. Schief lief auch einiges bei der Abrechnung mit den zuständigen Behörden im Bereich Soziale Sicherung. Da hatte die Stadtverwaltung Bamberg zu wenig Geld oder überhaupt keine Zuschüsse oder Erstattungen für Leistungen beim Bund oder anderen Behörden eingefordert.

Volt fordert Rücktritt von Oberbürgermeister Starke

Lediglich die Volt-Partei fordert kontinuierlich den Rücktritt des Oberbürgermeisters, wiederholte dies erst Ende Juli wieder. Die Grünen werden nach der Entscheidung des Oberbürgermeisters darüber nachdenken, ob sie ein Sonderplenum einberufen, um über weitere Schritte abzustimmen. Die anderen Parteien wollen vor allem die Affäre hinter sich lassen. Die Begründung unisono: Die Stadt stehe vor wichtigen Aufgaben. Das steht übrigens auch im Prüfungsbericht.