Strafbefehl: Diese Bewährungsauflagen gelten für Stefan Lurz

Am Mittwochmorgen kam die Bestätigung vom Sprecher des Würzburger Amtsgerichts: Das Gericht hat einen Strafbefehl gegen den ehemaligen Schwimmbundestrainer Stefan Lurz verhängt. Demnach soll Lurz eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten erhalten, ausgesetzt zur Bewährung. Das Gericht wirft ihm sexuellen Missbrauch einer damals minderjährigen Athletin vor. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Trainerverbot und "diagnostische Abklärung"

Das Amtsgericht Würzburg gibt nun auch weitere Details zu der Bewährung bekannt. Unter anderem darf der 44-jährige Würzburger vorerst nicht mehr als Schwimmtrainer tätig sein. Diese Weisung gilt für die Dauer der Bewährung, also insgesamt drei Jahre. Außerdem weist das Gericht Lurz an, "eine diagnostische Abklärung" vornehmen zu lassen, ob bei ihm gegebenenfalls eine Sexualtherapie erforderlich ist. Zusätzlich soll der Ex-Bundestrainer 1.500 Euro an eine Hilfsorganisation zahlen.

Gegen den Strafbefehl kann Stefan Lurz innerhalb von zwei Wochen Einspruch erheben. Im Gespräch mit dem BR am Dienstag sagte sein Verteidiger, dass er einen Einspruch für unwahrscheinlich halte. Zunächst wolle er jedoch mit seinem Mandanten beraten, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Der Einspruch müsste innerhalb von zwei Wochen erfolgen.

Missbrauchsvorwürfe durch fünf Schwimmerinnen

Stefan Lurz hatte den Missbrauchsvorwurf aus dem Zeitraum 2011/2012 nicht abgestritten. Er könne sich nicht erinnern, den Fall allerdings auch nicht ausschließen, erklärte sein Verteidiger. Lurz war über viele Jahre Trainer am Bundesstützpunkt der Freiwasserschwimmer in Würzburg. Im Februar 2021 erhoben fünf Schwimmerinnen im "Spiegel" Missbrauchs- und Nötigungsvorwürfe. Lurz trat von seinem Amt zurück. Die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln.

Insgesamt vier Schwimmerinnen äußerten gegenüber den Ermittlern Vorwürfe. Bis auf einen Fall wurden jedoch alle Verfahren eingestellt. Sie waren verjährt oder es stand Aussage gegen Aussage. Mit Ausnahme des Vorfalls im Zeitraum 2011/2012 hat Lurz alle Fälle vollumfänglich abgestritten.